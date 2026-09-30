Emekliye zamlı ocak hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lu maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını gösterecek verilerden üçüncüsü için 5 Ekim tarihi beklenirken, yeni anketten yeni ipucu çıktı. Peki emeklileri neler bekliyor? İşte detayları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam almaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üçüncü veri de 5 Ekim Pazartesi günü belli oluyor.
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yüzde 1,78, ikincisi yüzde 1,84 çıkmıştı. İki ayda emeklilere yüzde 3,66 artış ortaya çıkmıştı. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranını gösterecek verilerin yarısı ortaya çıkmış olacak.
5 Ekim tarihi merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.
Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,11 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,11 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek.
Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 933 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 23.552
% 10,11 ZAMLI: 25.933
MEVCUT: 24.000
% 10,11 ZAMLI: 26.426
MEVCUT: 25.000
% 10,11 ZAMLI: 27.528
MEVCUT: 26.000
% 10,11 ZAMLI: 28.629
MEVCUT: 27.000
% 10,11 ZAMLI: 29.730
MEVCUT: 28.000
% 10,11 ZAMLI: 30.831
MEVCUT: 29.000
% 10,11 ZAMLI: 31.932
MEVCUT: 30.000
% 10,11 ZAMLI: 33.033
MEVCUT: 31.000
% 10,11 ZAMLI: 34.134
MEVCUT: 32.000
% 10,11 ZAMLI: 35.235
MEVCUT: 33.000
% 10,11 ZAMLI: 36.336
MEVCUT: 34.000
% 10,11 ZAMLI: 37.437
MEVCUT: 35.000
% 10,11 ZAMLI: 38.539
MEVCUT: 36.000
% 10,11 ZAMLI: 39.640
MEVCUT: 37.000
% 10,11 ZAMLI: 40.741
MEVCUT: 38.000
% 10,11 ZAMLI: 41.842
MEVCUT: 39.000
% 10,11 ZAMLI: 42.943
MEVCUT: 40.000
% 10,11 ZAMLI: 44.044
MEVCUT: 41.000
% 10,11 ZAMLI: 45.145
MEVCUT: 42.000
% 10,11 ZAMLI: 46.246
MEVCUT: 43.000
% 10,11 ZAMLI: 47.347
MEVCUT: 44.000
% 10,11 ZAMLI: 48.448
MEVCUT: 45.000
% 10,11 ZAMLI: 49.550
MEVCUT: 46.000
% 10,11 ZAMLI: 50.651
MEVCUT: 47.000
% 10,11 ZAMLI: 51.752
MEVCUT: 48.000
% 10,11 ZAMLI: 52.853
MEVCUT: 49.000
% 10,11 ZAMLI: 53.954
MEVCUT: 50.000
% 10,11 ZAMLI: 55.055
MEVCUT: 51.000
% 10,11 ZAMLI: 56.156
MEVCUT: 52.000
% 10,11 ZAMLI: 57.257
MEVCUT: 53.000
% 10,11 ZAMLI: 58.358
MEVCUT: 54.000
% 10,11 ZAMLI: 59.459
MEVCUT: 55.000
% 10,11 ZAMLI: 60.561
MEVCUT: 56.000
% 10,11 ZAMLI: 61.662
MEVCUT: 57.000
% 10,11 ZAMLI: 62.763
MEVCUT: 58.000
% 10,11 ZAMLI: 63.864
MEVCUT: 59.000
% 10,11 ZAMLI: 64.965
MEVCUT: 60.000
% 10,11 ZAMLI: 66.066
MEVCUT: 61.000
% 10,11 ZAMLI: 67.167
MEVCUT: 62.000
% 10,11 ZAMLI: 68.268
MEVCUT: 63.000
% 10,11 ZAMLI: 69.369
MEVCUT: 64.000
% 10,11 ZAMLI: 70.470
MEVCUT: 65.000
% 10,11 ZAMLI: 71.572
MEVCUT: 66.000
% 10,11 ZAMLI: 72.673
MEVCUT: 67.000
% 10,11 ZAMLI: 73.774
MEVCUT: 68.000
% 10,11 ZAMLI: 74.875
MEVCUT: 69.000
% 10,11 ZAMLI: 75.976
MEVCUT: 70.000
% 10,11 ZAMLI: 77.077
MEVCUT: 71.000
% 10,11 ZAMLI: 78.178
MEVCUT: 72.000
% 10,11 ZAMLI: 79.279
MEVCUT: 73.000
% 10,11 ZAMLI: 80.380
MEVCUT: 74.000
% 10,11 ZAMLI: 81.481
MEVCUT: 75.000
% 10,11 ZAMLI: 82.583
MEVCUT: 76.000
% 10,11 ZAMLI: 83.684
MEVCUT: 77.000
% 10,11 ZAMLI: 84.785
MEVCUT: 78.000
% 10,11 ZAMLI: 85.886
MEVCUT: 79.000
% 10,11 ZAMLI: 86.987
MEVCUT: 80.000
% 10,11 ZAMLI: 88.088
MEVCUT: 81.000
% 10,11 ZAMLI: 89.189
MEVCUT: 82.000
% 10,11 ZAMLI: 90.290
MEVCUT: 83.000
% 10,11 ZAMLI: 91.391
MEVCUT: 84.000
% 10,11 ZAMLI: 92.492
MEVCUT: 85.000
% 10,11 ZAMLI: 93.594
MEVCUT: 86.000
% 10,11 ZAMLI: 94.695
MEVCUT: 87.000
% 10,11 ZAMLI: 95.796
MEVCUT: 88.000
% 10,11 ZAMLI: 96.897
MEVCUT: 89.000
% 10,11 ZAMLI: 97.998
MEVCUT: 90.000
% 10,11 ZAMLI: 99.099
MEVCUT: 91.000
% 10,11 ZAMLI: 100.200
MEVCUT: 92.000
% 10,11 ZAMLI: 101.301
MEVCUT: 93.000
% 10,11 ZAMLI: 102.402
MEVCUT: 94.000
% 10,11 ZAMLI: 103.503
MEVCUT: 95.000
% 10,11 ZAMLI: 104.605
MEVCUT: 96.000
% 10,11 ZAMLI: 105.706
MEVCUT: 97.000
% 10,11 ZAMLI: 106.807
MEVCUT: 98.000
% 10,11 ZAMLI: 107.908
MEVCUT: 99.000
% 10,11 ZAMLI: 109.009
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