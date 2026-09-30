30 yıllık kayıp dosyasını JASAT çözdü! Mağarada yaşayan eş tutuklandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu Bilgin'in eşi Z.B.'nin yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Yer gösterme işleminde Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in akıbetine ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma, cinayet soruşturmasına dönüştü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine mahallî tahkikat başlatıldığını bildirdi.
30 YILDIR KAYIPTI, RESMİ BAŞVURU YOKTU
Yapılan araştırmada Bilgin'den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.
Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre yapılan görüşmelerde, Nigar Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.
20 YILDIR ORMANLIK ALANDAKİ MAĞARADA YAŞIYORDU
Araştırmayı derinleştiren ekipler, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bulunan ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.
Z.B.'nin kardeşlerinin beyanlarının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Z.B. yakalandı.
KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
İçişleri Bakanı Çiftçi, soruşturma kapsamındaki adli işlemlere ilişkin, "Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı" ifadelerini kullandı.
YILLAR GEÇSE DE GERÇEK ORTAYA ÇIKAR
Çiftçi, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını tebrik ederek, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder" dedi.