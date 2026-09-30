Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in akıbetine ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma, cinayet soruşturmasına dönüştü.

30 yıllık kayıp soruşturmasında mağarada yaşayan Z.B. tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)

30 YILDIR KAYIPTI, RESMİ BAŞVURU YOKTU

Yapılan araştırmada Bilgin'den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre yapılan görüşmelerde, Nigar Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

20 YILDIR ORMANLIK ALANDAKİ MAĞARADA YAŞIYORDU

Araştırmayı derinleştiren ekipler, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bulunan ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.