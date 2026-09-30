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30 yıllık kayıp dosyasını JASAT çözdü! Mağarada yaşayan eş tutuklandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu Bilgin'in eşi Z.B.'nin yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Yer gösterme işleminde Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

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30 yıllık kayıp dosyasını JASAT çözdü! Mağarada yaşayan eş tutuklandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in akıbetine ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma, cinayet soruşturmasına dönüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine mahallî tahkikat başlatıldığını bildirdi.

30 yıllık kayıp soruşturmasında mağarada yaşayan Z.B. tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)30 yıllık kayıp soruşturmasında mağarada yaşayan Z.B. tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)

30 YILDIR KAYIPTI, RESMİ BAŞVURU YOKTU

Yapılan araştırmada Bilgin'den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre yapılan görüşmelerde, Nigar Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

20 YILDIR ORMANLIK ALANDAKİ MAĞARADA YAŞIYORDU

Araştırmayı derinleştiren ekipler, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bulunan ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.

JASAT ekiplerinin çalışması (Foto: Sosyal medya)JASAT ekiplerinin çalışması (Foto: Sosyal medya)

Z.B.'nin kardeşlerinin beyanlarının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Z.B. yakalandı.

KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Ekipler bölgede arama yaptı. (Foto: Sosyal medya)Ekipler bölgede arama yaptı. (Foto: Sosyal medya)

İçişleri Bakanı Çiftçi, soruşturma kapsamındaki adli işlemlere ilişkin, "Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Çiftçi'nin paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

YILLAR GEÇSE DE GERÇEK ORTAYA ÇIKAR

Çiftçi, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını tebrik ederek, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder" dedi.

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