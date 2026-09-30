Sebze ve meyvede fahiş fiyat uygulayanlara operasyon düzenlenirken, raflar da yakın denetimde. Tarladan sofraya kadar olan sürecin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerdeki sebze ve meyve reyonlarını radarına aldı. Bu kapsamda Antalya'daki bir zincir marketin sattığı domates ve biberlerde limit değerin altında pestisit tespit edildi. Market ise "Pestisit tespit edilmedi" reklamı yapınca devreye Reklam Kurulu girerek, firmaya aldatıcı reklamdan 1 milyon 83 bin lira ceza uyguladı.

15 NUMUNEDE ÇIKTI Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı son toplantıda ülke çapında faaliyet gösteren bir zincir markete ceza uyguladı. Kurul açıklamasında market hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, firmaya ait zincir marketlerden farklı ürün gruplarından 56 adet taze meyve sebze numunesi alındığı ifade edildi. Açıklamada 7'si domates ve 8'i biber numunesi olmak üzere toplam 15 numuneye ait analiz sonuçlarında aktif maddeler tespit edildiği, domates ve biber numunelerinin analiz sonuçlarında tespit edilen pestisit aktif madde kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde belirtilen limitlerin altında kaldığı için analiz sonucunun Tarım Bakanlığı'nın mevzuatına uygun olduğu ifade edildi.