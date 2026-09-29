Son aylarda birçok belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti 'ye katıldı. Bunlara son örnek Ataşehir'den geldi.

Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt'un rozetleri takıldı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ARALARINDA İBB MECLİS ÜYESİ DE VAR



AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.

Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.



MECLİS'TE DAĞILIM DEĞİŞTİ



Söz konusu katılımların ardından AK Parti'nin Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 16'ya yükselirken, seçimlerin ardından salt çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 20'ye geriledi.