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Aralarında İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul da var! 6 CHP'li meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Aralarında İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul'un da bulunduğu 6 isme rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.

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Aralarında İBB Meclis Üyesi Oğuz Sarul da var! 6 CHP'li meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Son aylarda birçok belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Bunlara son örnek Ataşehir'den geldi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi, hizmet odaklı siyaseti tercih ederek istifa edip AK Parti'ye katıldı.

Video Oynatma İkonu Ataşehir'de 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'den istifa eden 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. (Foto: Takvim.com.tr)Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'den istifa eden 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. (Foto: Takvim.com.tr)

ROZETLERİ TAKILDI

6 meclis üyesinin rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.

KATILAN MECLİS ÜYELERİ
İSİM
1
Oğuz Sarul
2
Fatih Evliyaoğlu
3
Sinan Emrah Yıldırım
4
Abdullah Aslan
5
Mehmet Alver
6
Cengiz Kayayurt

Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt'un rozetleri takıldı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver ve Cengiz Kayayurt'un rozetleri takıldı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ARALARINDA İBB MECLİS ÜYESİ DE VAR

AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.

Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.


MECLİS'TE DAĞILIM DEĞİŞTİ

Söz konusu katılımların ardından AK Parti'nin Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 16'ya yükselirken, seçimlerin ardından salt çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 20'ye geriledi.

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