Fon krizi sonrası kritik öneri: Savcılıklara resen soruşturma yetkisi verilmeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimi ve piyasa kurumlarının katılımıyla fon krizinin çözümü için kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Kapsamlı yol haritası belirlenirken Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, fon krizinin ardından sermaye piyasası suçlarında yeni bir düzenleme ihtiyacının gündeme geldiğini yazdı. Güngör, mevcut sistemde savcıların doğrudan soruşturma başlatamadığına dikkat çekerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına piyasa bozucu işlemler konusunda resen soruşturma yetkisi verilmesi gerektiğini ifade etti.
Fon mağdurlarına ilişkin süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin en üst kademesi devreye girdi.
3 SAATLİK KRİTİK ZİRVE
Külliye'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK ve Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ilk bölümde Erdoğan ekonomi bürokratlarından yaşanan sorunları dinlerken, toplantı daha sonra Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.
PİYASA SUÇLARINA SORUŞTURMA İZNİ
Erdoğan'ın fon krizine ilişkin yol haritasının belirlendiğini, bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirildiğini açıkladığını hatırlatan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, yaşanan sürecin ardından sermaye piyasası suçlarının soruşturulmasına ilişkin mevzuat değişikliğinin de gündeme gelmesi gerektiğini yazdı.
İşte Güngör'ün 30 Eylül tarihli yazısı:
Fon mağdurlarıyla ilgili krizin çözümü için devletin en üst kademesi devreye girdi. Malumunuz, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da Külliye'de bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Toplantının ilk bölümü yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan tek tek ekonomi bürokratlarından yaşanan sıkıntıyı dinledi. Daha sonra toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.
Beştepe'den partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na geçen Erdoğan, fon kriziyle ilgili yol haritasını belirlediklerini, bir kurul oluşturduklarını, Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri de parti kurmayları açısından kritikti: "AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez. O aklığına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksüren varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin." Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarının çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağına işaret etti.
Belli ki, hükümet kararlı… Bu kriz, Türkiye açısından bir fırsatı da beraberinde getirebilir. Uzun vadede sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşturulması açısından bir ders niteliği taşıyabilir. Mevzuatların eksik tarafları giderilebilir. Şeffaflık daha fazla yabancı yatırımcının Türk sermaye piyasalarına girişinin önünü açabilir.
Gelelim ne dersi alınacağına…
Yaklaşık 1 yıl önce gündeme getirmiştim. SPK, borsadaki manipülasyonlar konusunda yavaş hareket ediyor. Bence SPK Kanunu'nda bir değişiklik yapılması fon krizinden sonra daha da elzem hale geldi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na resen soruşturma yetkisini tanıyacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerekiyor.
Hatırlayın, fon soruşturması sırasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında, 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK'ya gönderilen müzekkere ortaya çıkmıştı. Yazıda, Yarız'ın Katılımevim, Birleşim Grup Enerji ve Mopaş hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması istenmişti. SPK'dan raporlar beklenmişti.
Çünkü, sermaye piyasası suçları, "özel dava şartına" tabi. Bu suçlar hakkında Cumhuriyet Savcıları doğrudan soruşturma başlatamıyor. Soruşturma açılabilmesi için SPK'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunması zorunlu. Soruşturma, SPK uzmanlarınca hazırlanan teknik bir "Denetim Raporu" üzerinden yürütülüyor.
Cumhuriyet Başsavcılıkları'na yetki tartışması fon soruşturması öncesinde de ekonomi çevrelerinde tartışılan bir durumdu. O zaman Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bu yetkinin verilmesinin sakıncalı olduğu, piyasada müdahale algısı oluşturabileceği, yatırımcıların ürkebileceği ekonomi yönetimi tarafından dile getirilmişti. Ancak bugün yaşadığımız fon krizi böyle bir düzenlemenin gerekliliğini bize gösteriyor.