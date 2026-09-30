İş yerinde 1 yılını dolduran çalışanların işten ayrılırken kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Bu hak sadece işten çıkarılanlara değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlara da tanınıyor. Yasalarımıza göre istifa eden çalışan kıdem tazminatı alamasa da, istisnaları bulunuyor.

Emekli olanlar, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılanlar, askerlik için işi bırakanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden işten çıkan kadınlar ve haklı fesih ile istifa edenler kıdem tazminatını alabiliyor.

Hatalı dilekçe tazminatı riske atabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NE YAZILMALI?

Ancak burada önemli bir detay var. O da işverene verilecek dilekçenin doğru yazılması. Dilekçedeki yanlış bir gerekçe ya da belirsiz ifade istifa olarak değerlendirilebiliyor ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırabiliyor. Bu nedenle çalışanın işverene verdiği dilekçede "fesih gerekçesinin açık bir biçimde yazılması, haklı nedenin hangi kanun maddesine dayandığının belirtilmesi" gerekiyor.