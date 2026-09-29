Emniyette "Romanya'da kokaini denemek maksatlı kullandım" diyen Yıldırım'ın saç örneğinde Adli Tıp incelemesinde kokain ve MDMB tespit edildi. MASAK verilerine göre Yıldırım'ın hesabına narkotik suç kaydı bulunan 3 kişiden yaklaşık 4 milyon lira gelirken, hesabından narkotik suç kaydı bulunan 9 kişiye 71 işlemde 7,3 milyon lirayı aşkın para çıktı. Telefonunda çok sayıda eskort numarası bulunan Yıldırım bazı kişi ve para hareketleri için "hatırlamıyorum" savunması yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları, içki koleksiyonu fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ı yeniden gündeme taşıdı.

İHBARDA "PARTİLER, UYUŞTURUCU VE FUHUŞ" İDDİALARI YE ALDI Yıldırım'ın önüne emniyette dikkat çekici bir ihbar konuldu. 1 Ağustos 2026'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda Ankara'daki bazı eğlence ortamlarında üniversiteli gençlerin uyuşturucuya çekildiği, özellikle genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı ve sonrasında fuhuş dahil çeşitli faaliyetlerde kullanıldığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın emniyet ifadesi ile telefonundan elde edildiği belirtilen bazı yazışma ve görüntüler ortaya çıktı. Dosyadaki dikkat çekici başlıklardan birini, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı kişiyle yapıldığı görülen WhatsApp yazışmaları oluşturdu.

İhbarda, bu partilere katıldığı, uyuşturucu dağıttığı veya söz konusu ortamların düzenlenmesinde rol oynadığı ileri sürülen isimler arasında Atilla Yıldırım da sayıldı. Atilla Yıldırım ise ifadesinde "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir." diyerek iddiaları reddetti.

"GECE ORTAMLARI BENİM BİLDİĞİM ŞEYLER DEĞİL" DEDİ AMA…

Yıldırım'ın "Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir" şeklindeki savunması, soruşturma kapsamında ele alınan diğer verilerle birlikte dikkat çekti. İfade tutanağında Yıldırım'ın çeşitli kişilerle restoran, tekne ve para transferleri üzerinden ilişkilerine ilişkin sorular yöneltildiği görüldü.

Yıldırım, örneğin Celal Aksoy'u "Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim" sözleriyle tarif etti.

NARKOTİK KAYDI OLAN ŞAHISLARDAN ATİLLA YILDIRIM'A 3,9 MİLYON TL ÖDEME GELDİ

Soruşturmanın mali ayağında ise MASAK verileri Yıldırım'ın hesabındaki para hareketlerini ortaya koydu. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı şahıstan, 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 ayrı işlemde toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildi.