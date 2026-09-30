Doğu Akdeniz'de dengeler değişti! Avrupa ve İsrail kabul etti: "Patron Türkiye"
2019 tarihli Libya mutabakatının Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini Türkiye lehine kalıcı şekilde tescillediği yabancı basında yer buldu. İsrail güvenlik kaynaklarının analizlerine yansıyan değerlendirmelerde, Türkiye'nin bölgedeki stratejik ve askeri üstünlüğünün Tel Aviv'in hareket alanını daralttığı kabul edildi. Analizlerde, "Türkye İsrail'i köşeye sıkıştırdı" ifadeleri öne çıkıyor.
Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren stratejik hamlelerden biri olarak yeniden gündemde.
İngiliz, Yunanistan ve İsrail medyası, Ankara'nın Libya ile geliştirdiği askeri ve diplomatik ilişkilerin İsrail'in bölgedeki stratejik hesaplarını zorlaştırdığını yazdı.
ROTAYI DEĞİŞTİRDİLER
Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de giderek artan askeri ağırlığının Tel Aviv'de yakından takip edildiği belirtilirken, İsrail güvenlik kurumlarının Ankara'nın hamlelerini İsrail'in bölgesel hareket alanını sınırlayan ve Tel Aviv'i yalnızlaştıracak gelişmeler olarak değerlendirildi.
Brookings Enstitüsü de Türkiye- Libya anlaşmasının, Türkiye'nin güney kıyılarından Libya'nın kuzeydoğu kıyılarına uzanan bir deniz yetki alanı oluşturduğunu ve bu durumun Akdeniz'de Türkiye'nin çok güçlü bir pozisyona geldiğinin kanıtı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak elektrik kablosunun rotasını değiştirme kararı aldı.
İsrail'in ithalatının yüzde 98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen analizlerde Tel Aviv'in Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu belirtildi. İsrailli yetkililerin bu durumu, "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği ifade edildi.