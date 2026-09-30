İngiliz, Yunanistan ve İsrail medyası, Ankara'nın Libya ile geliştirdiği askeri ve diplomatik ilişkilerin İsrail'in bölgedeki stratejik hesaplarını zorlaştırdığını yazdı.

Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren stratejik hamlelerden biri olarak yeniden gündemde.

Brookings Enstitüsü de Türkiye- Libya anlaşmasının, Türkiye'nin güney kıyılarından Libya'nın kuzeydoğu kıyılarına uzanan bir deniz yetki alanı oluşturduğunu ve bu durumun Akdeniz'de Türkiye'nin çok güçlü bir pozisyona geldiğinin kanıtı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak elektrik kablosunun rotasını değiştirme kararı aldı.

Avrupa ve İsrail medyası kabul etti: ʺAkdeniz'in patronu Türkiye!ʺ

İsrail'in ithalatının yüzde 98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen analizlerde Tel Aviv'in Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu belirtildi. İsrailli yetkililerin bu durumu, "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği ifade edildi.