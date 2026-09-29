Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç, yatırımcıların haklarının korunması ve alınacak yeni tedbirler masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilgili kurumların yöneticileri görev alanlarında yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınması planlanan tedbirler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.

Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu: Tasfiye süreci yatırımcı hakları gözetilerek hızlanacak BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCI HAKLARI TALİMATI Başkan Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU Toplantıda alınan kararlar kapsamında, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlandırılması için yeni bir mekanizma oluşturuldu. Genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu