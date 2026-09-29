Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu: SPK ödeme planını sundu, DDK incelemeyi başlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kritik eşgüdüm toplantısında, tasfiyesine karar verilen fonlarda yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızlandırılması için kapsamlı yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kurulurken, SPK fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre ödeme planını sundu, DDK ise yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim sürecini başlattı. Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin çalışmaların da ele alındığı toplantıda Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılması talimatını verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç, yatırımcıların haklarının korunması ve alınacak yeni tedbirler masaya yatırıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilgili kurumların yöneticileri görev alanlarında yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınması planlanan tedbirler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCI HAKLARI TALİMATI
Başkan Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.
Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı.
FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU
Toplantıda alınan kararlar kapsamında, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlandırılması için yeni bir mekanizma oluşturuldu.
Genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" kuruldu.Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu
DDK İNCELEME VE DENETİM SÜRECİNİ BAŞLATTI
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da harekete geçti.
DDK'nın, sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığı bildirildi.
Başkan Erdoğan, bir gün önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da sermaye piyasalarında yatırımcıların haklarının korunacağını ve sorumluluğu bulunan kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını belirtmişti.
KATILIMEVİM VE BİREVİM İÇİN DEVİR SÜRECİ
Toplantıda ayrıca Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
SPK ÖDEME YOL HARİTASINI SUNDU
Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin hazırlanan yol haritasını toplantıda sundu.
Buna göre fonların mal varlığı ve likidite durumu dikkate alınarak, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik süreç işletilecek.
YENİ İDARİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER GELİYOR
Toplantıda yalnızca mevcut sorunun çözülmesine yönelik adımlar değil, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için alınacak önlemler de değerlendirildi.
Sermaye piyasalarının işleyişinin ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılık ortaya konuldu.
İletişim Başkanlığının açıklamasında, alınan kararların yatırımcıların meşru haklarının ve kamu yararının korunması esas alınarak uygulanacağı bildirildi.