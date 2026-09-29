İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya şüphelileri Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ait olduğu belirlenen ancak üçüncü şahıslar adına tescil edildiği tespit edilen, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL (23–25 milyon dolar) olan Beykoz Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu.

Savcılık talimatı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sistem ve tapu sorgulamalarında, Acarkent'teki villaların mülkiyet zinciri tek tek deşifre edildi:

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltına alınma anları (Fotoğraf: İHA)

SAHADA TESPİT: KİMİ BOŞ, KİMİ İNŞAAT HALİNDE

Acarkent Sitesi Yönetimi tarafından savcılığa sunulan ekspertiz verilerinde villaların güncel piyasa değerleri A2 için 8–8,5 milyon USD, A117 için 5 milyon USD, B806 için 4 milyon USD, B399 ve B366 için ise 3–3,5'ar milyon USD olarak bildirildi.

Mali polis ekiplerinin 29 Eylül 2026 günü site yetkilileri nezaretinde adreslerde yaptığı fiziki kontrollerde; B399 No'lu villanın tamamen boş olduğu ve ikamet edilmediği tutanak altına alındı. A117, B806 ve B366 No'lu villaların ise dış cephelerinde inşaat fileleri çekili vaziyette, tadilat aşamasında ve fiilen oturulmadığı tespit edilerek fotoğraflarla dosyaya eklendi.

Tedbir kararıyla birlikte lüks taşınmazların tapu sicillerine şerh işlendi.