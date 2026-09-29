Paravan oyunu çöktü: Piyasa değeri 1,2 milyar TL! Serdar Turhan ile Muhammed Yarız’a ait 5 lüks villaya el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon ve kara para aklama soruşturmasında, Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın mal kaçırmak amacıyla emanetçiler ve paravan şirketler üzerine tescil ettirdiği Beykoz Acarkent'teki yaklaşık 1,2 milyar TL değerindeki 5 lüks villaya el konuldu; MASAK raporuyla deşifre edilen villaların kimi boş, kimi inşaat halinde çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya şüphelileri Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'a ait olduğu belirlenen ancak üçüncü şahıslar adına tescil edildiği tespit edilen, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL (23–25 milyon dolar) olan Beykoz Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu.
MASAK RAPORU DEVİR TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Savcılığın mahkemeye sunduğu talep yazısında yer verilen MASAK raporunda; şüphelilerin yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışı para hareketleri ile yakın tarihli taşınmaz devirleri gerçekleştirdiği aktarıldı. Söz konusu işlemlerin, suçtan elde edilen mal varlığının kaçırılması ve azaltılması amacını taşıdığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı.
TAPUDA EMANETÇİ VE PARAVAN ZİNCİRİ
Savcılık talimatı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sistem ve tapu sorgulamalarında, Acarkent'teki villaların mülkiyet zinciri tek tek deşifre edildi:
- A bloktaki villa: Muhammed Yarız'ın 27 Şubat 2026'da Mehmet Bozdağ'dan devraldığı taşınmazı, 9 Eylül 2026'da Bolkan Bekçi adına tescil ettirdiği saptandı.
- B bloktaki villa: Enis Bulut adına kayıtlı villanın 17 Aralık 2025'te Serdar Arslaner'den devredildiği belirlendi.
- A bloktaki villa: Ömer Bedir Çetinel adına tescilli taşınmazın 25 Aralık 2025'te Efes Milletlerarası Nakliyat A.Ş.'den devralındığı anlaşıldı.
- B bloktaki diğer villa: Mülkiyeti elinde bulunduran Pusula İnvest Gayrimenkul A.Ş.'nin villayı 6 Ağustos 2025'te Yeliz Işık'tan aldığı kaydedildi.
- B bloktaki bir diğer villa: Esra Alkış'ın 10 Şubat 2025'te aldığı ve 17 Temmuz 2025'te KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'ye devrettiği taşınmazın şirket adına kayıtlı olduğu görüldü.
SAHADA TESPİT: KİMİ BOŞ, KİMİ İNŞAAT HALİNDE
Acarkent Sitesi Yönetimi tarafından savcılığa sunulan ekspertiz verilerinde villaların güncel piyasa değerleri A2 için 8–8,5 milyon USD, A117 için 5 milyon USD, B806 için 4 milyon USD, B399 ve B366 için ise 3–3,5'ar milyon USD olarak bildirildi.
Mali polis ekiplerinin 29 Eylül 2026 günü site yetkilileri nezaretinde adreslerde yaptığı fiziki kontrollerde; B399 No'lu villanın tamamen boş olduğu ve ikamet edilmediği tutanak altına alındı. A117, B806 ve B366 No'lu villaların ise dış cephelerinde inşaat fileleri çekili vaziyette, tadilat aşamasında ve fiilen oturulmadığı tespit edilerek fotoğraflarla dosyaya eklendi.
Tedbir kararıyla birlikte lüks taşınmazların tapu sicillerine şerh işlendi.
ÖZEL JETİNE DE EL KONULMUŞTU
Soruşturmada daha önce sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konulmuştu.
Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.
SERDAR TURHAN'IN YATINA EL KONULMUŞTU
Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konulmuştu.
El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
LÜKS ARAÇLARINA DA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulduğu bildirilmişti. McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu öğrenilmişti.
Edinilen bilgiye göre; söz konusu araçların, ilk operasyonun yapıldığı tarihten hemen önce 7-8 Eylül tarihlerinde dört faklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği öğrenildi.
Hakkında el koyma tedbiri uygulanan dört araç muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.