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Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin ilk güçlü veriler gelmeye başladı. AA Finans'ın eylül ayı enflasyon beklentisi anketine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,66 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,11'e ulaşacak ve memurlara ve emeklilerine yüzde 2,91'lik enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışla birlikte Ocak ayı toplam zam oranı yüzde 8,05’i bulurken, en düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya çıkacak.

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Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için ipuçları peş peşe gelmeye başladı. Yeni bir anket daha açıklandı. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 29,66 oldu. Bir önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 29,49 olarak ölçülmüştü. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,11 olabilecek.

Memur ve memur emeklisinin ocak maaşı için kritik veri geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memur ve memur emeklisinin ocak maaşı için kritik veri geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı-3

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 877 LİRAYA ÇIKACAK
Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine yüzde 2,91 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,05'e çıkacak. En düşük memur maaşı bu yılın ikinci yarısı için 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş Ocak zammı yüzde 8,05 olursa 75 bin 877 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık Ocak zammı yüzde 8,05 çıkarsa 31 bin 527 lira 77 kuruştan yüzde 8,05 zamla 34 bin 66 liraya ulaşacak.

MEMUR MAAŞLARI
Maaş Tutarı
Şube müdürü (Üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110 Yüzde 8,05 zamlı: 115.732
Memur (Üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070 Yüzde 8,05 zamlı: 78.952
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166 Yüzde 8,05 zamlı: 99.585
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254 Yüzde 8,05 zamlı: 89.956
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242 Yüzde 8,05 zamlı: 109.392
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618 Yüzde 8,05 zamlı: 100.074

Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı-4

MEMUR MAAŞLARI
Maaş Tutarı
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730 Yüzde 8,05 zamlı: 184.474
Hemşire (Üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845 Yüzde 8,05 zamlı: 91.675
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185 Yüzde 8,05 zamlı: 117.974
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877 Yüzde 8,05 zamlı: 81.985
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208 Yüzde 8,05 zamlı: 165.541

MEMUR MAAŞLARI
Maaş Tutarı
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779 Yüzde 8,05 zamlı: 111.053
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983 Yüzde 8,05 zamlı: 93.985
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135 Yüzde 8,05 zamlı: 110.357

Son verilere göre en düşük memur maaşının 75 bin 877 lira olması bekleniyor ( Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)Son verilere göre en düşük memur maaşının 75 bin 877 lira olması bekleniyor ( Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA)

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ
Maaş Tutarı
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140 Yüzde 8,05 zamlı: 121.167
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377 Yüzde 8,05 zamlı: 107.376
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681 Yüzde 8,05 zamlı: 42.875
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313 Yüzde 8,05 zamlı: 33.834
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908 Yüzde 8,05 zamlı: 50.684
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853 Yüzde 8,05 zamlı: 71.154
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877 Yüzde 8,05 zamlı: 51.731
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093 Yüzde 8,05 zamlı: 50.884

Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı-6

MEMUR EMEKLİLERİ
Maaş Tutarı
Hemşire (lisans) 1/4
Mevcut: 46.908 Yüzde 8,05 zamlı: 50.684
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693 Yüzde 8,05 zamlı: 51.532
Teknisyen (lise) 1/4
Mevcut: 33.995 Yüzde 8,05 zamlı: 36.731
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691 Yüzde 8,05 zamlı: 74.221
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490 Yüzde 8,05 zamlı: 86.970
İmam-hatip
Mevcut: 46.908 Yüzde 8,05 zamlı: 50.684
Avukat 1/4
Mevcut: 46.908 Yüzde 8,05 zamlı: 50.684

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