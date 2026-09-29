Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 29,66 oldu. Bir önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 29,49 olarak ölçülmüştü. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,11 olabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 877 LİRAYA ÇIKACAK

Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine yüzde 2,91 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,05'e çıkacak. En düşük memur maaşı bu yılın ikinci yarısı için 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş Ocak zammı yüzde 8,05 olursa 75 bin 877 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık Ocak zammı yüzde 8,05 çıkarsa 31 bin 527 lira 77 kuruştan yüzde 8,05 zamla 34 bin 66 liraya ulaşacak.