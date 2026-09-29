Memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranı belli oluyor: En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya dayandı
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin ilk güçlü veriler gelmeye başladı. AA Finans'ın eylül ayı enflasyon beklentisi anketine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,66 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,11'e ulaşacak ve memurlara ve emeklilerine yüzde 2,91'lik enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışla birlikte Ocak ayı toplam zam oranı yüzde 8,05’i bulurken, en düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya çıkacak.
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için ipuçları peş peşe gelmeye başladı. Yeni bir anket daha açıklandı. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 29,66 oldu. Bir önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 29,49 olarak ölçülmüştü. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,11 olabilecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 877 LİRAYA ÇIKACAK
Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine yüzde 2,91 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,05'e çıkacak. En düşük memur maaşı bu yılın ikinci yarısı için 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş Ocak zammı yüzde 8,05 olursa 75 bin 877 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık Ocak zammı yüzde 8,05 çıkarsa 31 bin 527 lira 77 kuruştan yüzde 8,05 zamla 34 bin 66 liraya ulaşacak.
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