İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığının dondurulması istendi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi.
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Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığını bildirdi.İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın varlıkları donduruldu
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır."
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