Bozkurtlar, Şahan'la yapılan temasın ardından sürecin yeniden belediyede resmî görevi bulunmayan Adem Altıntaş üzerinden yürüdüğünü ifade ederek yolsuzluğu gözler önüne serdi.

Bozkurt'un mahkeme huzurundaki beyanına göre İmamoğlu, yetkinin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'da olduğunu belirterek kendilerini Şahan'a yönlendirdi.

Fatih Mehmet Bozkurt, süreçte önce Şişli Belediyesi'nden Adem Altıntaş'a yönlendirildiklerini, yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca eski CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi.

Bozkurtlar, Şişli Belediyesi'ne toplam 8 milyon dolar verildiğini, bunun 4 milyon dolarının belediyeye bağış olarak yatırıldığını, kalan 4 milyon doların ise Adem Altıntaş'a elden teslim edildiğini anlattı.

Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli'deki hastane projesinin izin ve onay süreçlerine ilişkin mahkemede itiraf niteliğinde beyanlarda bulundu.

Hüseyin Bozkurt: Görüşmede sadece mağdur olduğumuzu, yaklaşık bir yıldır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, bunların Türkiye'nin en pahalı insanları olduğunu, çoğunun profesör, doçent olduğunu, bizim batmak üzere olduğumuzu, lütfen bu konuda yardımcı olmanızı rica ettim. O da yardım edebileceğini söyledi. Zaten beş on dakika ya konuştuk, ya konuşmadık. Akşam saatiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan ayrıldım ondan sonra.

Duruşma savcısı: O görüşmede ne konuşuldu?

Hüseyin Bozkurt: On on beş dakika sohbet ettik sadece. Mali yönetimi söyledim. Ekrem Bey de Emrah Bey'le yani Şişli Belediye Başkanıyla görüşmedin mi dedi. Ben de bizim görüşememiştik dedim. Yani bize randevu vermiyor. Tamam dedi. Ben dedi ararım, rica ederim, sizinle görüşür. Konuşmamız tamamen bundan ibarettir.

Duruşma savcısı: Hüseyin ve Ekrem Bey'le görüşmeniz nasıl gerçekleşti? Ne konuştunuz?

Hüseyin Bozkurt, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını mahkemede anlattı.

Ekrem İmamoğlu

"BİZDEN ALINAN BİR HARAÇTIR"

Duruşmada Hüseyin Bozkurt'un daha önce kullandığı "haraç" ifadesi de gündeme geldi.

Duruşma savcısı: İfadenizde bizden alınan haraç diye bahsetmişsiniz. Bu ne demek?

Hüseyin Bozkurt: Şöyle gönül rızasıyla vermedik. Biz bir bağış dahiyle ve biz çok sıkışık bir ortamdayız. Çünkü bir yer açıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış. Mal sahibi takır takır parasını alıyor, hâlâ kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğimizin verdiği bir ifade bu.

Savcı, belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağışın nasıl gerçekleştiğini sordu.

Duruşma savcısı: Resmî yoldan mı istedi? Yoksa bir yazı mı gönderdi size bağış yapın diye?

Hüseyin Bozkurt: Talepte bulundu demin Fatih Bey'in açıkladığı gibi dört milyon doları da belediyeye bağış yaptık. Belediye resmî kayıtlarına da girdi zaten.

Bozkurt, söz konusu ödemenin bankadan yapıldığını belirtti.

Duruşma savcısı: Peki bağışı hani resmi yapmışsınız da nakit mi verdiniz yoksa bankadan mı gönderdiniz?

Hüseyin Bozkurt: Nakit değildir. Mutlaka bankadan gitmiştir. Çünkü resmî olduğu için bankadan gitmiştir. Başka türlü gidemez ki.

Kalan 4 milyon doların ise elden verildiğini söyledi.

Duruşma savcısı: O diğer dört milyon doları elden verilen var ya?

Hüseyin Bozkurt: Elden verildi, evet.