Şişli Belediyesi'nde 8 milyonluk hastane yolsuzluğu! Hüseyin Bozkurt: "Bizden alınan haraçtır"! İmamoğlu'nun rüşvet yönlendirmesi açığa çıktı
Şişli Belediyesi davasında Medicana'nın sahibi Hüseyin Bozkurt ve Fatih Mehmet Bozkurt, ruhsat sürecinde eski CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini anlattı. Bozkurtlar, belediyeye 4 milyon dolar resmi bağış yaptıklarını, kalan 4 milyon doları ise Nurol Tower'daki ofiste Adem Altıntaş'a elden verdiklerini mahkemede itiraf etti.
Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, Şişli'deki hastane projesinin izin ve onay süreçlerine ilişkin mahkemede itiraf niteliğinde beyanlarda bulundu.
YOLSUZLUK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Bozkurtlar, Şişli Belediyesi'ne toplam 8 milyon dolar verildiğini, bunun 4 milyon dolarının belediyeye bağış olarak yatırıldığını, kalan 4 milyon doların ise Adem Altıntaş'a elden teslim edildiğini anlattı.
Fatih Mehmet Bozkurt, süreçte önce Şişli Belediyesi'nden Adem Altıntaş'a yönlendirildiklerini, yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca eski CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi.
Bozkurt'un mahkeme huzurundaki beyanına göre İmamoğlu, yetkinin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'da olduğunu belirterek kendilerini Şahan'a yönlendirdi.
Bozkurtlar, Şahan'la yapılan temasın ardından sürecin yeniden belediyede resmî görevi bulunmayan Adem Altıntaş üzerinden yürüdüğünü ifade ederek yolsuzluğu gözler önüne serdi.
İMAMOĞLU İLE RÜŞVET PAZARLIĞI
Hüseyin Bozkurt, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını mahkemede anlattı.
Duruşma savcısı: Hüseyin ve Ekrem Bey'le görüşmeniz nasıl gerçekleşti? Ne konuştunuz?
Hüseyin Bozkurt: On on beş dakika sohbet ettik sadece. Mali yönetimi söyledim. Ekrem Bey de Emrah Bey'le yani Şişli Belediye Başkanıyla görüşmedin mi dedi. Ben de bizim görüşememiştik dedim. Yani bize randevu vermiyor. Tamam dedi. Ben dedi ararım, rica ederim, sizinle görüşür. Konuşmamız tamamen bundan ibarettir.
Bozkurt, İmamoğlu'nun yönlendirmesinin ardından Resul Emrah Şahan ile görüştüğünü söyledi.
Duruşma savcısı: Daha sonra Emrah Bey'le görüşebildiniz mi?
Hüseyin Bozkurt: Görüştüm.
Savcı bu görüşmede neler konuşulduğunu sordu.
Duruşma savcısı: O görüşmede ne konuşuldu?
Hüseyin Bozkurt: Görüşmede sadece mağdur olduğumuzu, yaklaşık bir yıldır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, bunların Türkiye'nin en pahalı insanları olduğunu, çoğunun profesör, doçent olduğunu, bizim batmak üzere olduğumuzu, lütfen bu konuda yardımcı olmanızı rica ettim. O da yardım edebileceğini söyledi. Zaten beş on dakika ya konuştuk, ya konuşmadık. Akşam saatiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan ayrıldım ondan sonra.
"BİZDEN ALINAN BİR HARAÇTIR"
Duruşmada Hüseyin Bozkurt'un daha önce kullandığı "haraç" ifadesi de gündeme geldi.
Duruşma savcısı: İfadenizde bizden alınan haraç diye bahsetmişsiniz. Bu ne demek?
Hüseyin Bozkurt: Şöyle gönül rızasıyla vermedik. Biz bir bağış dahiyle ve biz çok sıkışık bir ortamdayız. Çünkü bir yer açıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış. Mal sahibi takır takır parasını alıyor, hâlâ kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğimizin verdiği bir ifade bu.
Savcı, belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağışın nasıl gerçekleştiğini sordu.
Duruşma savcısı: Resmî yoldan mı istedi? Yoksa bir yazı mı gönderdi size bağış yapın diye?
Hüseyin Bozkurt: Talepte bulundu demin Fatih Bey'in açıkladığı gibi dört milyon doları da belediyeye bağış yaptık. Belediye resmî kayıtlarına da girdi zaten.
Bozkurt, söz konusu ödemenin bankadan yapıldığını belirtti.
Duruşma savcısı: Peki bağışı hani resmi yapmışsınız da nakit mi verdiniz yoksa bankadan mı gönderdiniz?
Hüseyin Bozkurt: Nakit değildir. Mutlaka bankadan gitmiştir. Çünkü resmî olduğu için bankadan gitmiştir. Başka türlü gidemez ki.
Kalan 4 milyon doların ise elden verildiğini söyledi.
Duruşma savcısı: O diğer dört milyon doları elden verilen var ya?
Hüseyin Bozkurt: Elden verildi, evet.
BELEDİYEDEN ADEM ALTINTAŞ'A YÖNLENDİRME
Fatih Mehmet Bozkurt da Adem Altıntaş ile nasıl temasa geçtiklerini anlattı.
Duruşma savcısı: Fatih Bey, bu süreci yönetirken Adem Altıntaş isimli birinden bahsetmişsiniz. Adem Altıntaş kimdir?
Fatih Mehmet Bozkurt: Aradaki aracı arkadaş.
Savcı, kendilerini Altıntaş'a kimin yönlendirdiğini sordu.
Duruşma savcısı: Kim yönlendirdi sizi ona?
Fatih Mehmet Bozkurt: Belediye başkan yardımcısı İlker Bey.
Bozkurt, görüşmeler sırasında ilk taleplerin belediyenin ihtiyaçları üzerinden iletildiğini söyledi.
Duruşma savcısı: Neydi bu talepler?
Fatih Mehmet Bozkurt: Belediyenin ihtiyaçları çerçevesinde yapılması gereken bir kültür binası Şişli'de, bununla birlikte ilave olarak temizlik işlerinde kullanılması gereken çöp kamyonları vesaire vesaire tarzında talepler oldu.
Fatih Mehmet Bozkurt, bu taleplerin kabul edilmemesinin ardından sürecin değiştiğini anlattı.
Fatih Mehmet Bozkurt: Evet, daha sonra kendi aramızda bu konuyu tartıştık. Bu da kabul görmedi. Tekrar Adem'le görüşerekten bu taleplerin fazla olduğunu, bu taleplerin bizi karşılayamayacağımız durumda olduğunu belirttik kendisine. Daha sonrasında kabul etmedi bu bizim talebimizi. Aynı şekilde devam etti olaylara. Akabinde daha sonraki görüşmelerdeki bu talepler farklılıklar arz etmeye başladı.
Bozkurt, Adem Altıntaş ile Şişli Belediyesi'nin yönlendirmesi üzerine görüştüklerini belirtti.
Duruşma savcısı: Burada Adem Altuntaş kim adına sizinle görüşmeyi yürüttü?
Fatih Mehmet Bozkurt: Şişli Belediyesi'nin yönlendirmesiyle görüştük. Bizim problemimizi kendisinin çözeceği söylendi ve onunla görüşmelere başladık.
İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME SONRASI ŞİŞLİ'YE GİTTİLER
Fatih Mehmet Bozkurt, Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeye ilişkin de ifade verdi.
Fatih Mehmet Bozkurt: Ben almadım, yönetim kurulu başkanımız aldı. Sadece durumu izah etmek için Ekrem Bey'le bir görüşme yaptık. Maddi olarak herhangi bir şey konuşulmadı. Sadece problem konusunda yardımları talep edildi.
Bozkurt, İmamoğlu'nun yardımcı olacağını söylediğini aktardı.
Duruşma savcısı: Tamam, o ne söyledi size bu durumda?
Fatih Mehmet Bozkurt: Yardımcı olacağını söyledi. Zaten bir on dakikalık bir görüşmeydi. Yani nezaket görüşmesi gibi bir şey oldu.
Savcının Resul Emrah Şahan'a yönlendirme yapıldığını hatırlatması üzerine Bozkurt bunu doğruladı.
Duruşma savcısı: Ve kendisinin bu konuda yetkinin Resul Emrah Şahan'da olduğunu söyleyip on dakika sonra bizi gönderdi şeklinde beyanınız var.
Fatih Mehmet Bozkurt: Evet.
Bozkurt, Şahan'ın da kendilerini yönlendirdiğini söyledi.
Duruşma savcısı: Resul Emrah Şahan da yönlendirdi mi sizi?
Fatih Mehmet Bozkurt: Yönlendirdi.
TALEP 8 MİLYON DOLARA DÖNDÜ
Fatih Mehmet Bozkurt, sonraki aşamada taleplerin nakde döndüğünü anlattı.
Duruşma savcısı: Tamam daha sonraki süreç nasıl gerçekleşti? 8 milyon dolar paradan bahsetmişsiniz. 4 milyonu bağış, 4 milyonu açıktan şeklinde.
Fatih Mehmet Bozkurt: Evet efendim. Daha sonraki görüşmelerde Adem Bey tabii ki bize tekrar dönüş yaptı. Taleplerin değiştiğini, taleplerin bu sefer nakde döndüğünü söyledi. Nakit taleplerde bulunaraktan 4 milyon belediye tarafından bağış yapılması gerektiğini, geri kalan 4 milyon da elden verilmesi gerekti.
Savcı, bunun şartlı bağış olup olmadığını sordu.
Duruşma savcısı: Şartlı bağış falan mı?
Fatih Mehmet Bozkurt: Şartlı bağış değil. Direkt doğrudan bağış.
4 MİLYON DOLAR BELEDİYE HESABINA
Bozkurt, 4 milyon doların belediye hesabına yatırıldığını söyledi.
Fatih Mehmet Bozkurt: İfademdeki tarihte bir 4 milyon dolarlık bir rakam belediye hesabına yatırıldı.
Savcı ödemenin tarihini sordu.
Duruşma savcısı: 05.06.2024 tarihinde herhalde.
Fatih Mehmet Bozkurt: Evet, o tarihte yatırıldı. Geri kalan rakam da elden Nurol Tower'daki Adem Bey'in ofisine teslim edildi.
PARA VERİLDİ PROJE AYNI GÜN ONAYLANDI
Duruşmada ödemenin ardından projenin onay süreci de soruldu.
Duruşma savcısı: Peki daha sonra ruhsatı alabildiniz mi?
Fatih Mehmet Bozkurt: Ruhsatı aldık, projeyi onaylattık. O gün projeyi onaylattık.
Savcı, onayın ödeme sonrasında ne zaman çıktığını sordu.
Duruşma savcısı: Yani parayı verdikten hemen sonra mı onayladınız? Bir hafta sonra mı?
Fatih Mehmet Bozkurt: Aynı gün.
Son olarak savcı, elden teslim edilen paranın daha sonra nereye götürüldüğünü sordu.
Duruşma savcısı: Peki Adem Bey bu parayı nereye götürdü, bilginiz var mı?
Fatih Mehmet Bozkurt: Hiçbir bilgim yok o konuda.
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