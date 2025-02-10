Fenerbahçe’de stoper kabusu: Çağlar Söyüncü sakatlandı

Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası'nda Erzurum'a karşı oynadığı maçın ikinci yarısında Djiku, Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişlerdi. Elinde sağlam stoper olarak Skriniar ve Çağlar kalan Kanarya, milli stoperini de sakatlığa kurban verdi. Maçın 9. dakikasında sakatlık yaşayan Çağlar oyuna devam edemedi ve yerini Amrabat'a bıraktı. Sarı-Lacivertliler'de Djiku'nun 2 hafta, Yusuf Akçiçek'in 10 gün, Diego Carlos'un da yaklaşık 2 ay forma giymesi beklenmiyor. Oosterwolde ve Becao'nun da sezonu kapattığı Fener'de tek sağlam stoper Skriniar kaldı.

SONRADAN GİRDİ SAKATLANDI

Dünkü maçın 70. dakikasında oyuna dahil olan İsmail Yüksek maçın son bölümünde adalesindan yaşadığı sakatlık nedeniyle 90+2'de yerini Mert Hakan'a bıraktı.