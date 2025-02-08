Antrenörlerime sorun

Almanya Bundesliga'da transferin son gününde Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi flaş açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu son yıllarda çok fazla kulüp değiştirmesiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı.

HEP BAŞARILIYDIM

Yıldız golcü "Gittiğim her yerde başarılı oldum. Ne yazık ki neden bu kadar çok kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum, bunu antrenörlerime sormanız gerekir. Her zaman pozitif, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'ta oynayan Belçikalı futbolcu, ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydi.