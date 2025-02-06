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Galatasaray stoper transferi için sürpriz ismi gündemine aldı!

Sarı-Kırmızılılar, hem oyuncu hem de Belçika ekibiyle anlaştı. Listedeki diğer alternatiflerle de görüşecek Galatasaray yönetiminin bugün transfer için son kararını vermesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Galatasaray stoper transferi için sürpriz ismi gündemine aldı!

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    Galatasaray stoper transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın Belçika ekibi Genk'te forma giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ve hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı olan Cuesta'nın transferine kefil olduğu da gelen haberler arasında. Aslan'ın listesinde bulunan 2-3 stoper ile yapacağı görüşmelerden sonra son kararını bugün vereceği ifade ediliyor.

    Bu sezon Genk formasıyla 13 maça çıkan ve 835 dakika süre alan Cuesta söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 25 yaşındaki oyuncu bu süreçte 3 sarı kart gördü. Cuesta'nın, Davinson faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

    Belçika ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki savunmacıya güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor. Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda birlikte görev yapan tecrübeli stoper ülkesi adına çıktığı 21 maçta skor katkısında bulunamadı.

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