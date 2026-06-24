Trabzonspor'da kanat için Irankunda sürprizi! Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol attı

Irankunda Trabzonspor'un gündeminde

İNGİLTERE'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Sürati, atletik yapısı ve bire bir mücadelelerdeki etkinliğiyle öne çıkan Avustralyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu süreçte 4 gol atarken 5 de asist üreterek takımına katkı sağladı. Özellikle geçiş hücumlarındaki etkili performansı ve savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çeken İrankunda'nın teknik heyet tarafından olumlu rapor aldığı ifade ediliyor.

1.75 metre boyundaki yıldız oyuncu, hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev alabilmesi nedeniyle çok yönlü bir profil olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun maliyetini ve transfer şartlarını detaylı şekilde incelediği belirtiliyor.