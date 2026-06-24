Trabzonspor'da kanat için Irankunda sürprizi! Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol attı
Trabzonspor, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine Watford forması giyen Nestory İrankunda'yı aldı. Bordo-mavililerin, genç yıldızın transfer şartlarını araştırdığı ve kulübüyle ilk temasları değerlendirdiği öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Watford'da forma giyen 20 yaşındaki Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory İrankunda'yı transfer etmek için çalışma başlattı.
- İrankunda geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 maçta 4 gol ve 5 asist üretti.
- Oyuncu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.
- İrankunda, Avustralya Milli Takımı ile Türkiye'yi 2-0 yendikleri Dünya Kupası maçında takımının ilk golünü atmıştı.
- Futbolcunun Watford ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, kanat rotasyonuna genç ve dinamik bir isim eklemeyi hedefliyor.
Bordo-mavili ekibin radarına giren son oyuncu, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen Nestory İrankunda oldu.
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.
İNGİLTERE'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Sürati, atletik yapısı ve bire bir mücadelelerdeki etkinliğiyle öne çıkan Avustralyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu süreçte 4 gol atarken 5 de asist üreterek takımına katkı sağladı. Özellikle geçiş hücumlarındaki etkili performansı ve savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çeken İrankunda'nın teknik heyet tarafından olumlu rapor aldığı ifade ediliyor.
1.75 metre boyundaki yıldız oyuncu, hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de forvet arkasında görev alabilmesi nedeniyle çok yönlü bir profil olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun maliyetini ve transfer şartlarını detaylı şekilde incelediği belirtiliyor.
BAYERN ALTYAPISINDAN GEÇTİ
Futbol gelişiminin önemli bir bölümünü Bayern Münih organizasyonu içerisinde sürdüren İrankunda, profesyonel kariyerindeki çıkışını ise Avustralya temsilcisi Adelaide United'da yaptı.
Genç futbolcu burada forma giydiği 61 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
TÜRKİYE'YE DE GOL ATTI
İrankunda, Türk futbolseverlerin yakından hatırladığı isimlerden biri konumunda. Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasında ağları havalandıran genç yıldız, takımının ilk golünü kaydetmişti.
Watford ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi için Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde şartları netleştirmesi bekleniyor.