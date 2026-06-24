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12 ay geri ödemesiz! İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine talep yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteği kısa sürede yoğun ilgi gördü. Riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmayı amaçlayan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında 77 günde 196 bini aşan bağımsız bölüm için ön başvuru alınarak dönüşüm sürecine güçlü bir katılım sağlandı.

Giriş Tarihi:
İstanbul’da kentsel dönüşüm projesine 77 günde 196 bin başvuru

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesine yönelik başlatılan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında sunulan uygun koşullu finansman desteği kısa sürede büyük ilgi gördü. Nisan ayında başlayan süreçte sadece 77 gün içinde 196 bini aşan bağımsız bölüm için ön başvuru yapılması dikkat çekti.

Dünya Bankası destekli İADŞP’ye yoğun ilgi

İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ'NE (İADŞP) BÜYÜK İLGİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümüne yönelik finansman desteğine yoğun başvuru yapıldı.

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje vatandaşlara uygun koşullu kredi imkânı sunarak kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

14 bin hak sahibiyle görüşme yapıldı

77 GÜNDE 196 BİNİ AŞAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ÖN BAŞVURU

Nisan ayında başlayan süreçte, 22 Haziran itibarıyla İstanbul genelinde:

  • 14 bin 32 hak sahibiyle görüşme yapıldı
  • 196 bin 324 konut ve iş yeri için ön başvuru alındı
İstanbul’da kentsel dönüşüm

Yetkililer, başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiğini, uygunluk kontrollerinin ardından kesin başvuruların netleşeceğini bildirdi.

3 milyon TL’ye kadar kredi desteği sunuluyor

KREDİ DESTEĞİ VE FİNANSMAN ŞARTLARI NELER?

Proje kapsamında hak sahiplerine sunulan finansman paketinin detayları şöyle:

  • 3 milyon TL'ye kadar kredi imkânı
  • İlk 12 ay geri ödemesiz dönem
  • 180 aya varan vade seçeneği
  • Aylık %0,69 faiz oranı

Bu şartların, riskli yapıların yenilenmesini hızlandırması ve dönüşüm sürecini daha erişilebilir hale getirmesi amaçlanıyor.

Bahçelievler başvurularda ilk sırada

EN FAZLA BAŞVURU GELEN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul'da en yoğun başvuru alınan ilçeler arasında Bahçelievler ilk sırada yer aldı.

İlk 15 ilçe ve başvuru sayıları şu şekilde:

  • Bahçelievler: 1506
  • Kadıköy: 1461
  • Bakırköy: 1409
  • Kartal: 1062
  • Gaziosmanpaşa: 813
  • Üsküdar: 736
  • Ümraniye: 634
  • Küçükçekmece: 614
  • Maltepe: 500
  • Avcılar: 500
  • Pendik: 473
  • Güngören: 450
  • Bağcılar: 428
  • Şişli: 418
  • Fatih: 415

Bu ilçelerde toplam 11 bin 419 ön başvuru gerçekleştirildi.

Proje 6 ilde birden uygulanıyor

DAHA GÜVENLİ VE DAYANIKLI KENTLER İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında sağlanan finansman desteğinin İstanbul başta olmak üzere riskli yapı stokunun yenilenmesine katkı sunarak afetlere karşı daha dayanıklı şehirler oluşturması hedefleniyor. Uygulama yalnızca İstanbul ile sınırlı olmayıp İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde de yürütülüyor.

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yapılıyor

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Riskli yapı kapsamında değerlendirilen binalarda:

  • 1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine giren yapılar öncelikli kabul ediliyor
  • Kat malikleri ile müteahhit arasında anlaşma sağlanması gerekiyor
  • Müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine veri giriş yapıyor
  • Teknik inceleme sonrası banka süreçleri başlatılıyor
  • Finansman, inşaat ilerledikçe blokeli hesaplardan müteahhite aktarılıyor

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel