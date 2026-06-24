12 ay geri ödemesiz! İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine talep yağdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteği kısa sürede yoğun ilgi gördü. Riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmayı amaçlayan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında 77 günde 196 bini aşan bağımsız bölüm için ön başvuru alınarak dönüşüm sürecine güçlü bir katılım sağlandı.
Giriş Tarihi: