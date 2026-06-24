12 ay geri ödemesiz! İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine talep yağdı

DAHA GÜVENLİ VE DAYANIKLI KENTLER İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında sağlanan finansman desteğinin İstanbul başta olmak üzere riskli yapı stokunun yenilenmesine katkı sunarak afetlere karşı daha dayanıklı şehirler oluşturması hedefleniyor. Uygulama yalnızca İstanbul ile sınırlı olmayıp İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde de yürütülüyor.