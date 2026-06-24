İsrail'in Gazze'deki soykırımı; İran, Suriye ve Lübnan'da işgal girişimi tüm dünyada belki de hiç olmadığı kadar tepki görüyor. İsrail ise her zaman olduğu gibi bunu artan antisemitizm olarak sunmaya çalışıyor. Siyonist Chikli, zirvede yaptığı konuşmada Yahudi topluluklarının güvenlik görevlilerinin ateşli silahlarla donatılması için çağrı yaptı.

"Erdoğan'ın Türkiye'sinde bir NATO zirvesi, KFC merkezinde düzenlenen bir vegan konferansına benzer. Erdoğan altındaki Türkiye, özgür dünyanın düşmanıdır ve öncelikle Türkiye'nin kendi ezilen vatandaşlarına, ayrıca Kıbrıs'a, Yunanistan'a, İsrail'e ve Orta Doğu'daki etnik azınlıklara ciddi bir tehdit oluşturur."

Chikli sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına tepki gösterdi. NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi karşısında çileden çıkan Chikli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Chikli paylaşımı

"ŞER EKSENİ"

Chikli, bir diğer paylaşımında ise Türkiye, Suriye, Katar birlikteliğini "şer ekseni" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu, çağımızın en tehlikeli iki emperyalist vizyonunu bir araya getiren yeni Şer Ekseni'dir: Erdoğan'ın neo-Osmanlıcılığı ile Suriye'deki El-Kaide liderinin ve Katar'daki Müslüman Kardeşler'in savunduğu hilafet rüyası. Bunu göremeyenler, hem köktendinci İslam'ı hem de Orta Doğu'nun gerçek yapısını anlamıyor demektir."

TÜRKİYE HEZEYANI BİTMİYOR

Chikli'nin Türkiye hezeyanları bitmiyor. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından çileden çıkan Chikli, İsrail'in "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinerek, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." demişti.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya