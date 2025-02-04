Lider Cimbom, Antep’i 5. dakikada Ahmed Kutucu’nun attığı golle yıktı!

Lider Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada zorlu Gaziantep deplasmanında 1-0 galip gelerek haftayı yine 6 puan farkla zirvede tamamladı. Sarı-Kırmızılılar maça adeta golle başladı. 5. dakikada Mertens'in sağ köşeden kullandığı korner atışında topu ceza alanı dışındaki Ahmed Kutucu'ya gönderdi. Ahmed de düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ

49. dakikada Kozlowski'nin vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topu takip eden Okereke'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 52. dakikada Sallai'nin pasıyla ceza alanına giren Osimhen'in vuruşu kaleciden döndü. 69. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun bomboş pozisyonda vuruşu kaleci Mustafa'da kaldı. 78. dakikada orta sahadan aldığı pasla ilerleyen Sorescu ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Muslera kornere çelerek önledi. Böylece karşılaşma 1-0 sona erdi.

SANCHEZ: LİGİN EN İYİSİYİZ

Sanchez maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupa sonra lig ardından Avrupa maçları var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz unutulmamalı" ifadesini kullandı.

FENER'DEN HAKEM TEPKİSİ

F.Bahçe Gaziantep-G.Saray maçı sonrası resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

BARIŞ ALPER "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper dün Sarı-Kırmızılı forma altında 100. maçına çıktı. Karşılaşmaya kulübede başlayan Barış Alper karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. G.Saraylı oyuncu böylece dalya yaptı.

KUTUCU'DAN MÜTHİŞ SİFTAH

Geçen hafta Konyaspor önünde ilk kez Galatasaray formasını giyen yeni transfer Ahmed Kutucu dün Gaziantep'te de ilk kez 11'de forma giydi. Yıldız futbolcu 5. dakikada şık bir gole imza atarak siftah yaptı. Ahmed, "Şu anda benden mutlusu yok" dedi.

4 FUTBOLCU HAFTAYA YOK

Galatasaray'da maç öncesi Muslera, Abdülkerim, Barış Alper, Yunus, Torreira ve Ahmed Kutucu sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan Torreira, Barış, Muslera ve Abdülkerim sarı kart gördükleri için Ad.Demirspor maçında yok.

G.ANTEP'E KARŞI 10. GALİBİYET

G.Saray dün Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakiplerini devirerek Güneydoğu ekibine karşı 10. galibiyetlerini elde etti. Gaziantep FK'nın ise G.Saray'a karşı 1 galibiyeti var.