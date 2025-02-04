Berke Özer’in fiyatı 10 milyon Euro!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ismi Galatasaray ve birçok takımla anılan 24 yaşındaki kalecileri Berke Özer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, "Biz Berke'ye de Ahmed Kutucu'ya da 10 milyon Euro fiyat belirledik. Orada Ahmed Kutucu'nun çocukluğunda Galatasaray'a bir sempati duyması, Galatasaray taraftarı olması ve oyuncumuzun da bize verdiği emekleri de göz önünde bulundurarak fedakarlık yaptık ama Berke'de belirlediğimiz fiyat 10 milyon Euro ve bu fiyatta esnemeyi düşünmüyoruz. Pazarlık payı yoktur" ifadelerini kullandı.