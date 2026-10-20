Bakan Kurum belgelerle yanıt verdi: Özgür Özel’in Ayazağa iddialarına “Söylediğin her şey yalan” çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özgür Özel’in Ayazağa’daki projeye ilişkin iddialarına yanıt verdi. Projenin Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle ve 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçtiğini belirten Kurum, “İBB projeye doğrudan ortaktır” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında kendisini eleştiren Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İstanbul'da 84 yılın en etkili yağışı sel, su baskını ve heyelanlara neden olurken 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Bakan Kurum, Özel'in sözünü ettiği projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla hayata geçirildiğini belirterek, İBB'nin projeye doğrudan ortak olduğunu ifade etti.
Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından."
"İBB PROJEYE DOĞRUDAN ORTAKTIR"
Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri, yolsuzlukları bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"