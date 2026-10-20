İsmail Kartal, Takvim'in istifa sorusuna yanıt verdi. (Fotoğraf: AA)

TAKVİM'DEN İSTİFA SORUSU

Sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaşan deneyimli teknik adama, basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'den dikkat çeken istifa sorusu geldi.

Ağgündüz, İsmail Kartal'a, "Taraftarlar belki de sizi ilk defa istifaya davet etti. Hisleriniz ne?" sorusunu yöneltti.

"TARAFTARIMIZIN GÖNLÜNÜ ALIRIZ"

Taraftarların tepkisinden dolayı üzgün olduğunu belirten Kartal, "Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." yanıtını verdi.