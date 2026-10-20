ÖZEL: Takvim sordu İsmail Kartal yanıtladı! İstifa için taraftara mesaj
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Karşılaşmanın ardından Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, maça damga vuran anı deneyimli çalıştırıcıya sordu. Kartal, "Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." dedi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Chobani Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, iki farklı üstünlük yakaladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin 90. dakikasında gelen beraberlik golünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi.
KADIKÖY'DE "İSMAİL İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçe'nin 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag, Pavel Kacor'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Konuk ekibin beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli tribünlerden İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrıları yükseldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, "İsmail istifa" tezahüratlarıyla deneyimli teknik adamı protesto etti.
TAKVİM'DEN İSTİFA SORUSU
Sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaşan deneyimli teknik adama, basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'den dikkat çeken istifa sorusu geldi.
Ağgündüz, İsmail Kartal'a, "Taraftarlar belki de sizi ilk defa istifaya davet etti. Hisleriniz ne?" sorusunu yöneltti.
"TARAFTARIMIZIN GÖNLÜNÜ ALIRIZ"
Taraftarların tepkisinden dolayı üzgün olduğunu belirten Kartal, "Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." yanıtını verdi.
İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜK KORUNAMADI
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 4. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti.
Sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Çekya temsilcisi, 15. dakikada Lukas Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Pavel Kacor'un kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin galibiyetini engelledi.
DEVLER LİGİ'NDE GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Roma ile 1-1 berabere kalarak başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olmuştu.
Slavia Prag ile de 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, üç karşılaşma sonunda 2 puana ulaştı.
Fenerbahçe, organizasyonun lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde edemedi.
ASTON VILLA MAÇINDA DA PROTESTO EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe taraftarları, Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sırasında da İsmail Kartal'a tepki göstermişti.
İngiltere'de oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli tribünlerden deneyimli teknik adama yönelik istifa çağrıları yükselmişti.
Slavia Prag karşılaşmasının son bölümünde gelen beraberlik golü sonrasında da Kartal'a yönelik tepkiler tekrarlandı.