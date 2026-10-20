Siyasette sular durulmuyor, ana muhalefet cephesindeki krizler zincirine her gün bir yenisi ekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de meclis grup toplantılarında kürsüden kozlarını paylaştı. Yer yer sert olan mesajlarını satır aralarında verdiler.