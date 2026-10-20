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Özgür Özel konuşurken notla çekiştirdiler! Sezgin Tanrıkulu yazdı, Zeynel Emre'ye uzattı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in meclis kürsüsünden birbirine mesajlar gönderdiği günde, kameralara yansıyan çok konuşulacak bir görüntü krizin boyutunu gözler önüne serdi. Özgür Özel kürsüde konuşurken, Yeni Partili vekillerin onu masada nasıl çekiştirdiği ATV Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Özgür Özel konuşurken notla çekiştirdiler! Sezgin Tanrıkulu yazdı, Zeynel Emre'ye uzattı

Siyasette sular durulmuyor, ana muhalefet cephesindeki krizler zincirine her gün bir yenisi ekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de meclis grup toplantılarında kürsüden kozlarını paylaştı. Yer yer sert olan mesajlarını satır aralarında verdiler.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerine yer verdi.

Kürsüden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu ise "CHP kamu makamını kişisel çıkarı için kullananların partisi değildir" dedi.

Yeni Parti sıralarında yaşanan not trafiği, parti içindeki görüş ayrılıklarına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. (Foto: ATV Haber)Yeni Parti sıralarında yaşanan not trafiği, parti içindeki görüş ayrılıklarına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. (Foto: ATV Haber)

ATV HABER YAKALADI: "GENEL BAŞKAN KARIŞMASIN" NOTU

Zoraki tokalaşmaların mürekkebi kurumadan kürsüye çıkıp birbirini hedef alan iki ismin gerilimi, parti içine de sıçradı. Yeni Parti Grup Toplantısı'nı takip eden ATV Haber kameramanının kaydettiği görüntüler ise büyük yankı uyandıracak cinsten.

Görüntülerde, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Özgür Özel'in konuşması sırasında önündeki kağıda not yazdığı görüldü.

Video Oynatma İkonu Meclis'te gözlerden kaçmayan görüntü!

Grup toplantısında kaydedilen görüntülerde, Sezgin Tanrıkulu ile Zeynel Emre arasındaki dikkat çekici anlar öne çıktı. (Foto: ATV Haber)Grup toplantısında kaydedilen görüntülerde, Sezgin Tanrıkulu ile Zeynel Emre arasındaki dikkat çekici anlar öne çıktı. (Foto: ATV Haber)

ÖZGÜR ÖZEL'İ KÜRSÜDEYKEN ÇEKİŞTİRDİLER

Özgür Özel kürsüde konuşurken, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu önündeki kağıda "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım" diye yazdı ve Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'ye uzattı.

Notu okuduktan sonra cebine koyan sözcü Zeynel Emre'nin duyduğu rahatsızlığı yüz ifadesiyle ve "maalesef" diyerek belli etmesi, kameralara net bir şekilde yansıdı.

İşte Özgür Özel'i çekiştirdikleri o not. (Foto: ATV Haber)İşte Özgür Özel'i çekiştirdikleri o not. (Foto: ATV Haber)

5 MİLYON LİRALIK AİDAT TARTIŞMASI

Öte yandan iki parti arasındaki gerilim, aidat tartışmasıyla da devam etti. CHP, Yeni Partililerin ayrılmadan bir gün önce kasadan aldıkları öne sürülen 5 milyon liranın peşine düştü.

Konuya ilişkin açıklamada, söz konusu paranın milletvekillerinin istedikleri zaman alıp götürebilecekleri kişisel paraları olmadığı ifade edildi.

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