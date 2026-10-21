CHP'yi bölen Özgür Özel cephesinin kurduğu Yeni Parti'nin tabelasına ayar geliyor. Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.

YARGITAY BİLDİRİMİNE RAĞMEN DEĞİŞTİRMEDİLER

Özgür Özel genel başkanlığında 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, kısa süre içinde isim tartışmalarının odağına yerleşti. Yenilik Partisi yönetimi, iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvurunun ardından Yargıtay, Yeni Parti yönetimine iki sayfalık yazı gönderdi.