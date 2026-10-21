Yargıtay süreci bitti, karar çıkıyor: AYM Yeni Parti'nin isim iptali talebini görüşecek
Yenilik Partisi yönetiminin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine başlayan hukuki süreçte gözler Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na çevrildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği süre içinde isim değişikliğine gitmeyen Yeni Parti hakkında hazırlanan dosya AYM tarafından bugün incelenecek. Kurul, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne karar verilip verilmeyeceğini değerlendirerek süreci sonlandıracak. Benzer durum 2024 yılında da yaşanmış ve ilgili parti adını değiştirmek zorunda kalmıştı.
CHP'yi bölen Özgür Özel cephesinin kurduğu Yeni Parti'nin tabelasına ayar geliyor. Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.
YARGITAY BİLDİRİMİNE RAĞMEN DEĞİŞTİRMEDİLER
Özgür Özel genel başkanlığında 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, kısa süre içinde isim tartışmalarının odağına yerleşti. Yenilik Partisi yönetimi, iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvurunun ardından Yargıtay, Yeni Parti yönetimine iki sayfalık yazı gönderdi.
Söz konusu yazıda, siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve benzeri işaretlerinin başka partilerle karışıklığa yol açacak şekilde kullanılamayacağı hatırlatıldı.
Başsavcılık, "iltibas" nedeniyle Yeni Parti yönetimine isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanıdı.
SAVUNMA SÜRECİ TAMAM
Verilen süre zarfında isim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça hazırlanan dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. AYM, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşerek savunmasını sunması için partiye 1 ay süre tanıdı.
Yeni Parti yönetimi de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Bugün toplanacak olan AYM, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olup olmadığını değerlendirecek.
AYM'nin, "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.
EMSAL KARAR VAR
Siyasi partiler arasındaki isim tartışmasında daha önce yaşanan emsal kararlar da dikkat çekiyor. 19 Aralık 2024 tarihinde "Yeni Parti" adıyla başka siyasi oluşum kurulmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isim benzerliğine ilişkin 7 Ocak 2025 tarihli yazısının ardından söz konusu parti, adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirmek durumunda kalmıştı.
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