Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 bin metrekarelik yerleşkede, farklı dönemlere ait 10 bini aşkın eser "porselen, hüsn-i hat, silah, harita ve endüstri tarihi" başlıkları altında ziyaretçilere sunulacak.

Tarihî Darphane-i Amire, restorasyonun ardından beş ihtisas müzesiyle ziyarete açılıyor. Açılışı ise Başkan Erdoğan gerçekleştirecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRECEK

24 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından müzeler, 25 Ekim'de ziyarete açılacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, AA muhabirine, Darphane-i Amire'nin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir yapı topluluğu olduğunu söyledi.

Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki yapıların Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirten Yıldız, yerleşkenin 17 dönümlük bir alana yayıldığını ve 17 yapıdan oluştuğunu ifade etti.

Yıldız, Darphane-i Amire'nin 2019'da Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından bilim kurulunun öncülüğünde restorasyon hazırlıklarına başlandığını aktararak, "Bazı yapılar gerçekten yok olmak üzere olan tarihi miras konumuna düşmüştü. Bu 7 yıllık sürecin sonunda şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki yine bilim kurulumuzun öncülüğünde fevkalade iyi bir netice almış bulunuyoruz yapıların restorasyonuyla." dedi.

Restorasyonun ardından tarihi yapıların yeni işlevler kazandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda yerleşkede 5 müze oluşturuldu. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı başta olmak üzere Milli Saraylar koleksiyonlarında burada görmüş olduğunuz bu 5 müzede sergilenen her biri hazine niteliğinde çok önemli koleksiyonlar bulunuyor. Biz bunlardan Hat Müzesi'nin içerisindeyiz. Hat Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü hatları yer alıyor. Burada 2 bin parça eser sergiliyoruz ve şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Türk hat sanatının bütün abide şahsiyetlerinin en muazzam eserleri burada."