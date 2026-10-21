Programda konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezimizi nihayet açıyoruz. Aynı zamanda yeni merkezimiz, DemoDay programımıza da ilk kez ev sahipliği yapıyor. Attığımız bu iki önemli adım, yıllardır kadın girişimciliğini desteklemek adına sürdürdüğümüz çalışmaların yeni bir aşamasıdır. Bu yolculuk, 2015 yılında İnovasyonda Kadın Projemiz ile başladı. O günden bu yana projemizi, kadınların yenilikçi fikirlerini geliştirebildiği güçlü bir yapıya dönüştürdük. Girişimcilik yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyime ulaşabilecekleri ortamlar hazırladık. Eğitimler, kamplar düzenledik. Yatırımcı buluşmalarından prototip atölyelerine, kitlesel fonlamadan uluslararası iş birliklerine kadar imkânlar oluşturduk. Bugüne kadar 3 bine yakın başvuru aldık. 235 girişimciyi kamplarımızda ağırladık" dedi.

KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi, Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katıldığı törenle açıldı.

DESTEK ARTTI

Kadınların potansiyellerini ortaya koyması gerektiğine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu sene, İnovasyonda Kadın programının 10. döneminde, uluslararası ölçekte büyüyerek 22 ülkeden toplam 429 başvuru aldık. Kadınların teknoloji, girişimcilik ve inovasyon süreçlerine katılımının artması, ekonomik kalkınmanın temel başlıklarından biri hâline geldi. Kadınların bilgisi, yeteneği ve üretim potansiyeli önemli bir kapasite ortaya koyuyor. Bu bağlamda Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen politika ve uygulamaların son yıllarda gelişmesini çok kıymetli buluyoruz. Biz de KADEM olarak bu büyük yapının içinde kendi sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz DemoDay de aslında kurmaya çalıştığımız bu ekosistemin önemli bir parçası. Girişimcilerimizin önünde yeni kapılar açılsın. Kurdukları şirketler büyüsün, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkemizin üretim kapasitesine değer katsın" diye konuştu.