Galatasaray orta sahanın merkezi için 3 isimle temas halinde!

Forvet bölgesini Morata ile güçlendiren Galatasaray'ın orta sahaya da bir hamle yapması bekleniyor. Aslan'ın bu bölge için gündeminde 3 isim bulunuyor.

Sarı- Kırmızılı takım, Wolverhampton forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'nın dışında Roma'nın İtalyan orta sahası Bryan Cristante ve Udinese'nin Sloven yıldızı Sandi Lovric ile ilgileniyor. Gabonlu Lemina ile anlaşan Galatasaray İngiliz ekibi ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Roma'nın İtalyan yıldızı Bryan Cristante için de girişimlere başlayan Cimbom'un 2027'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşında futbolcu için de kısa süre için de teklif yapması bekleniyor. Aslan'ın gündemindeki bir diğer aday ise Udinese forması giyen Sloven futbolcu Sandi Lovric. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi süren tecrübeli futbolcu için de girişimlerin sürdüğü ancak Udinese'nin oyuncuyu şu an bırakmak istemediği de gelen haberler arasında.