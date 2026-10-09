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Kanarya 3 puan istiyor! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler zirve grubundan kopmamak adına mücadele veriyor. Ev sahibi ise güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyetle taraftarlarını sevindirmek için sahada. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Kanarya 3 puan istiyor! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe CANLI

Fenerbahçe Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu randevudan 3 puan isteyen Kanarya, Avrupa maçı öncesi moral bulmak amacında.

Kanarya 3 puan istiyor! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe CANLI-1

CANLI TAKİP

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Asensio, Muriç.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. (Fotoğraf: İHA)Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. (Fotoğraf: İHA)

ASENSIO İLK 11' DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e döndü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İspanyol futbolcuyu Rize deplasmanında başlangıç kadrosunda görevlendirdi. Asensio, Fenerbahçe formasıyla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıktı.

Marco Asensio'nun Rizespor karşısında ilk 11'e dönmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Marco Asensio'nun Rizespor karşısında ilk 11'e dönmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

SKRINIAR DA SAHADA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde savunmada da değişiklik bekleniyordu. Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Milan Skriniar'ın yoğun maç temposunun ardından dinlendirilmesi gündemdeydi. Ancak İsmail Kartal'ın 31 yaşındaki stoperi zorlu deplasmanda ilk 11'de görevlendirdi.

Asensio sakatlığının ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi. (Fotoğraf: AA)Asensio sakatlığının ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi. (Fotoğraf: AA)

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da uzun bir aranın ardından yeniden forma giyebilecek. PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası yapılan itirazın ardından 6 aya düşürülen Mert Hakan, cezasını tamamladı. İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde tecrübeli orta saha Çaykur Rizespor karşısında yeniden sahaya çıkacak.

Milan Skriniar'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)Milan Skriniar'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertliler Rize deplasmanına tek eksikle gidecek. Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Milli futbolcu Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Skriniar'ın yerine savunmanın merkezinde Nathan Ake ile Kojo Oppong'un görev yapması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Skriniar'ın yerine savunmanın merkezinde Nathan Ake ile Kojo Oppong'un görev yapması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE RİZESPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe 32 galibiyet aldı. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor 7 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 112 gol atarken Çaykur Rizespor 49 gol kaydetti.

Mert Hakan Yandaş cezasının sona ermesinin ardından yeniden forma giyebilecek. (Fotoğraf: AA)Mert Hakan Yandaş cezasının sona ermesinin ardından yeniden forma giyebilecek. (Fotoğraf: AA)

RİZE'DE 24 MAÇ OYNANDI

Fenerbahçe, rakibiyle Rize'de oynadığı 24 lig karşılaşmasının 14'ünü kazandı. Çaykur Rizespor 5 galibiyet alırken 5 mücadele beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmalarda 57, Çaykur Rizespor ise 27 gol attı.

Mert Müldür sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak. (Fotoğraf: İHA)Mert Müldür sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak. (Fotoğraf: İHA)

SON 17 MAÇTA 15 FENERBAHÇE GALİBİYETİ

İki takım arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 galibiyet elde etti. Bu süreçte Çaykur Rizespor 1 kez kazanırken 1 mücadele beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe 53, Rize temsilcisi ise 17 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan son lig karşılaşması 2-2 tamamlandı.

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