Kanarya 3 puan istiyor! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe CANLI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler zirve grubundan kopmamak adına mücadele veriyor. Ev sahibi ise güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyetle taraftarlarını sevindirmek için sahada. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu randevudan 3 puan isteyen Kanarya, Avrupa maçı öncesi moral bulmak amacında.
CANLI TAKİP
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mithat, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mebude, Ahmed Kutucu, Sowe.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Asensio, Muriç.
ASENSIO İLK 11' DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e döndü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İspanyol futbolcuyu Rize deplasmanında başlangıç kadrosunda görevlendirdi. Asensio, Fenerbahçe formasıyla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıktı.
SKRINIAR DA SAHADA
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde savunmada da değişiklik bekleniyordu. Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Milan Skriniar'ın yoğun maç temposunun ardından dinlendirilmesi gündemdeydi. Ancak İsmail Kartal'ın 31 yaşındaki stoperi zorlu deplasmanda ilk 11'de görevlendirdi.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da uzun bir aranın ardından yeniden forma giyebilecek. PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası yapılan itirazın ardından 6 aya düşürülen Mert Hakan, cezasını tamamladı. İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde tecrübeli orta saha Çaykur Rizespor karşısında yeniden sahaya çıkacak.
TEK EKSİK MERT MÜLDÜR
Sarı-lacivertliler Rize deplasmanına tek eksikle gidecek. Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Milli futbolcu Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE RİZESPOR'A KARŞI ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe 32 galibiyet aldı. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor 7 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 112 gol atarken Çaykur Rizespor 49 gol kaydetti.
RİZE'DE 24 MAÇ OYNANDI
Fenerbahçe, rakibiyle Rize'de oynadığı 24 lig karşılaşmasının 14'ünü kazandı. Çaykur Rizespor 5 galibiyet alırken 5 mücadele beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmalarda 57, Çaykur Rizespor ise 27 gol attı.
SON 17 MAÇTA 15 FENERBAHÇE GALİBİYETİ
İki takım arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 galibiyet elde etti. Bu süreçte Çaykur Rizespor 1 kez kazanırken 1 mücadele beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe 53, Rize temsilcisi ise 17 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan son lig karşılaşması 2-2 tamamlandı.
Fenerbahçe'nin yıldızı geri döndü
Fenerbahçe'den dev golcüye 50 milyon euro