Asensio sakatlığının ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi. (Fotoğraf: AA) MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da uzun bir aranın ardından yeniden forma giyebilecek. PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası yapılan itirazın ardından 6 aya düşürülen Mert Hakan, cezasını tamamladı. İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde tecrübeli orta saha Çaykur Rizespor karşısında yeniden sahaya çıkacak.

Milan Skriniar'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA) TEK EKSİK MERT MÜLDÜR Sarı-lacivertliler Rize deplasmanına tek eksikle gidecek. Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Milli futbolcu Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Skriniar'ın yerine savunmanın merkezinde Nathan Ake ile Kojo Oppong'un görev yapması bekleniyor. (Fotoğraf: AA) FENERBAHÇE RİZESPOR'A KARŞI ÜSTÜN Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe 32 galibiyet aldı. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor 7 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 112 gol atarken Çaykur Rizespor 49 gol kaydetti.