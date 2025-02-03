Borna Barisic’e Güneş vetosu!

Bordo-Mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat sol bek Borna Barisic, geride kalan süre içerisinde sadece 15 maçta süre alırken herhangi bir skor katkısı yapamadı.

Ancak 32 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren takımların sayısı da artmaya devam ediyor. İlk olarak Real Valladolid'in transfer etmek istediği oyuncuya bu kez de Lecce talip oldu.

Bu oyuncu için Trabzonspor'a teklif yapan Lecce kulübü olumsuz yanıt aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Barisic'i bırakmak istemediği, bunda da Eren Elmalı'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek oluşunun etkisinin olduğu belirtildi.