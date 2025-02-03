Alvaro Morata: Gelmemin tek sebebi Galatasaray

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Alvaro Morata dün İstanbul'a geldi.

Havalananda açıklamalarda bulunan İspanyol golcü, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten" dedi.

Sağlık kontrolünden geçen İspanyol oyuncu Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.