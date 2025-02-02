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Morata'dan ilk sözler! "Sadece Galatasaray olurdu"

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:15
Morata’dan ilk sözler! Sadece Galatasaray olurdu

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    Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

    Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum." dedi.

    İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." diye konuştu.

    Morata, daha sonra basın mensuplarına, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım" açıklamasında bulundu.

    Golcü futbolcu, ayrıca, "Osimhen'le birlikte iş birliği yapıp çok gol atmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

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