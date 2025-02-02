Lucas Torreira’dan Galatasaray taraftarını üzecek açıklamalar!

2022 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, verdiği röportajda Galatasaray taraftarını oldukça üzecek ifadeler kullandı.

Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" dedi.