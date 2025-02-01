Trabzonspor’da Oleksandr Zubkov’da mutlu son!

Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde Oleksandr Zubkov transferi için 6.5 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.

Fırtına, yıldız isimle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Ukraynalı futbolcunun bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

UKRAYNALI HAZIR KITA

Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubmov'un bugün şehre ayak basması bekleniyor.