Galatasaray’da Strahinja Pavlovic’i ikna turları!

Savunmasını kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Strahinja Pavlovic için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Milan'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Ancak Sırp yıldızın iknası noktasında problemler devam ediyor. Pavlovic'in Türkiye'ye bonservisiyle gelmek istemediği ve ancak kiralama formülü olması durumunda transfere sıcak bakacağı belirtiliyor.

Buna karşın Milan'ın da oyuncusunu kiralamak istemediği ifade ediliyor. Galatasaray'ın Pavlovic'i ikna için 24 saat daha uğraşacağı, tablonun değişmemesi halinde ise hemen B planına geçileceği öğrenildi.