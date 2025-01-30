Aslan’dan Embolo atağı

G.Saray'dan sürpriz hamle... Sarı- Kırmızılılar, Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen İsviçreli forvet Breel Embolo ile ilgileniyor. L'Equipe'nin haberine göre; Galatasaray, Monaco'nun Kamerun asıllı İsviçreli forvet oyuncusu Breel Embolo ile temaslara başladı. Haberin detayında, İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den yıldız futbolcuya taliplerin olduğu ve Türkiye'den Galatasaray'ın Embolo'yu kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.



Bu sezon Monaco forması ile 16 lig maçına çıkan Embolo, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Embolo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

15 GOL ATTI

İsviçreli golcü, 2016 yılında Bsael'den Schalke'ye 26.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 2022'de ise Mönchengladbach'tan Monaco'ya 12.5 milyon Euro'luk bedelle geçti. 73 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Embolo, 15 gol attı.