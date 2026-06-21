İngiltere'de Keir Starmer'a istifa baskısı artıyor! Trump "başarılar dilerim" dedi | Bakanlar takvim açıklansın istiyor

İSTİFA BEKLENTİSİ ARTIYOR

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Enerji Bakanı Ed Miliband'ın da daha önce benzer çağrılarda bulunduğu belirtilirken, çok sayıda İşçi Partili milletvekili de Starmer'ın ya derhal istifa etmesini ya da ayrılık takvimini açıklamasını talep ediyor.

Öte yandan Makerfield ara seçimlerinde Reform UK adayını geride bırakarak dikkat çeken Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, pazartesi günü Westminster'da milletvekilliği görevine başlaması bekleniyor. Burnham'ın adı, İşçi Partisi liderliği için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Buna karşın parti içinde Starmer'a destek veren isimler de bulunuyor. İşçi Partisi Milletvekili Toby Perkins, Starmer'ın görevden ayrılmaması gerektiğini savunarak, hükümetin sağlık hizmetlerinde bekleme sürelerini, net göç rakamlarını ve iltica başvurularındaki yığılmayı azaltmayı başardığını söyledi.

Başbakanlık Ofisi ise Trump ile Starmer'ın hafta sonu herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini açıkladı. Son olarak geçen hafta Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde bir araya gelen iki liderin son açıklamalarla birlikte yeniden uluslararası gündemin odağına yerleştiği değerlendiriliyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya