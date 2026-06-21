İngiltere'de Keir Starmer'a istifa baskısı artıyor! Trump "başarılar dilerim" dedi | Bakanlar takvim açıklansın istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu öne sürerek istifa edeceğini iddia etti. Trump'ın açıklaması, İşçi Partisi içinde Starmer'ın liderliğine yönelik tartışmaların yoğunlaştığı dönemde geldi. Parti içinden istifa çağrıları yükselirken, Starmer'a destek veren isimler de görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini ve göç ile enerji politikalarında başarısız olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
- İngiltere'de İşçi Partisi içinde Starmer'ın siyasi geleceği yoğun şekilde tartışılırken, parti içindeki liderlik tartışmaları devam ediyor.
- Makerfield ara seçimlerinde Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın kazandığı zafer, parti içindeki liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
- Ticaret Bakanı Peter Kyle, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve bazı üst düzey isimlerin Starmer'dan görevden ayrılması için takvim açıklamasını istediği öne sürülüyor.
- Başbakanlık Ofisi, Trump ile Starmer'ın hafta sonu herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ve son olarak geçen hafta Fransa'daki G7 Zirvesi'nde bir araya geldiklerini açıkladı.
BD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini kaydederek, Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğunu savundu.
"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİM"
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.
Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE STARMER'A BASKI MI VAR?
Trump'ın bu açıklaması, İngiltere siyasetinde Keir Starmer üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde geldi. İşçi Partisi içerisinde son günlerde Starmer'ın siyasi geleceği yoğun şekilde tartışılırken, Başbakan'ın istifa edip etmeyeceği ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta Makerfield ara seçimlerinde Andy Burnham'ın elde ettiği zafer, parti içindeki liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kabinedeki önemli isimlerden Ticaret Bakanı Peter Kyle, Starmer'ın mevcut siyasi tabloyu değerlendirdiğini ve "bugünün siyasi gerçekleri üzerine düşündüğünü" söyledi.
Starmer, Burnham'ın zaferinin ardından liderliğine yönelik olası bir meydan okumaya karşı mücadele edeceğini belirtse de, parti içinde görevden ayrılması yönündeki çağrılar giderek artıyor. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın da aralarında bulunduğu bazı üst düzey isimlerin, Starmer'dan görevden ayrılması için bir takvim açıklamasını istediği öne sürülüyor.
İSTİFA BEKLENTİSİ ARTIYOR
İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Enerji Bakanı Ed Miliband'ın da daha önce benzer çağrılarda bulunduğu belirtilirken, çok sayıda İşçi Partili milletvekili de Starmer'ın ya derhal istifa etmesini ya da ayrılık takvimini açıklamasını talep ediyor.
Öte yandan Makerfield ara seçimlerinde Reform UK adayını geride bırakarak dikkat çeken Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, pazartesi günü Westminster'da milletvekilliği görevine başlaması bekleniyor. Burnham'ın adı, İşçi Partisi liderliği için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.
Buna karşın parti içinde Starmer'a destek veren isimler de bulunuyor. İşçi Partisi Milletvekili Toby Perkins, Starmer'ın görevden ayrılmaması gerektiğini savunarak, hükümetin sağlık hizmetlerinde bekleme sürelerini, net göç rakamlarını ve iltica başvurularındaki yığılmayı azaltmayı başardığını söyledi.
Başbakanlık Ofisi ise Trump ile Starmer'ın hafta sonu herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini açıkladı. Son olarak geçen hafta Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde bir araya gelen iki liderin son açıklamalarla birlikte yeniden uluslararası gündemin odağına yerleştiği değerlendiriliyor.