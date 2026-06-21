Raylarda rekor başlangıç! Halkalı-Arnavutköy Metrosu ilk gününde 10 bin kişiye hizmet verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran'da hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcu taşımacılığına başladığı ilk günde 10 bin 21 kişiye hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkasını tamamladığını belirterek, aynı gün 69 kilometrelik ring hattının tamamını 44 bin 109 kişinin kullandığını açıkladı. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek 22 kilometrelik yeni kesimle birlikte İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmete girerken, yaklaşık 1,5 milyon İstanbulluya doğrudan ulaşım imkânı sağlandı. Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası ise 30 dakikaya düştü.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran'da hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, 20 Haziran'daki ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi.
- Yeni hatla birlikte 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro ring hattı tamamlanarak 16 istasyondan oluşan hat hizmete girdi.
- Hat kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon açıldı.
- Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek.
- Yeni hatla Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran'da hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
İLK GÜNDE 10 BİNİ AŞKIN YOLCU
Yolcu taşımacılığına 20 Haziran'da başlayan hattın, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkasını tamamladığını belirten Uraloğlu, aynı gün hattın tamamının 44 bin 109 kişi tarafından kullanıldığını ifade etti.
69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLANDI
Bakan Uraloğlu, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek yeni hatla birlikte İstanbul'da 69 kilometrelik metro ringinin tamamlandığını, 5 yeni istasyonun da hizmete açıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran'da hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
YOLCULUK SÜRELERİ KISALDI
Yolcu taşımacılığına 20 Haziran'da başlayan hattın, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkasını tamamladığını belirten Uraloğlu, aynı gün hattın tamamının 44 bin 109 kişi tarafından kullanıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek yeni hatla birlikte İstanbul'da 69 kilometrelik metro ringinin tamamlandığını, 5 yeni istasyonun da hizmete açıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy'ün işletmeye alınmasının ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hakkında açıklamada bulundu.
Hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.
"69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLADI"
Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını söyledi.
1,5 MİLYON İSTANBULLUYA DOĞRUDAN ULAŞIM
Bakan Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını dile getirerek "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık." ifadesini kullandı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugüne kadar Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek
HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Uraloğlu, hattın tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:
Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat edecek.
HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTINA YOĞUN İLGİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran'da hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.
Yolcu taşımacılığına 20 Haziran'da başlayan hattın, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkasını tamamladığını belirten Uraloğlu, aynı gün hattın tamamının 44 bin 109 kişi tarafından kullanıldığını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek yeni hatla birlikte İstanbul'da 69 kilometrelik metro ringinin tamamlandığını, 5 yeni istasyonun da hizmete açıldığını bildirdi.