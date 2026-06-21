Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hakkında açıklamada bulundu.

Hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

"69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLADI"

Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını söyledi.