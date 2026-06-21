Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Transfer için bonservisi belli oldu

Süper Lig'de üst üste dört kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için dünya futbolunun önemli isimlerini yakından takip ediyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Eduardo Camavinga ile ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. Real Madrid'in, Fransız yıldızın geleceği konusunda kararını verdiği öğrenildi.