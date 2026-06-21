Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Transfer için bonservisi belli oldu
Transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla görüşen Galatasaray'ın gündeminde Eduardo Camavinga da yer alıyor. Cimbom'un istediği ve Avrupa devlerinin de peşinde koştuğu yıldız için İspanyol devi Real Madrid'in beklentisi 60 milyon euro.
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- Galatasaray, yeni sezon öncesi Eduardo Camavinga'yı transfer listesine aldı.
- Real Madrid, Eduardo Camavinga için 60 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.
- Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, Chelsea ve Liverpool, Camavinga ile ilgileniyor.
- Eduardo Camavinga, Real Madrid'de kalmayı öncelikli olarak düşünüyor.
- Galatasaray'ın transfer hedefi olan Camavinga'nın transfer süreci zorlu geçebilir.
Süper Lig'de üst üste dört kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için dünya futbolunun önemli isimlerini yakından takip ediyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Eduardo Camavinga ile ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. Real Madrid'in, Fransız yıldızın geleceği konusunda kararını verdiği öğrenildi.
REAL MADRID'DE KARAR VERİLDİ
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla Eduardo Camavinga'nın durumunu değerlendirmeye aldı. İspanyol devinin, 23 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euroluk bir bonservis beklentisi belirlediği kaydedildi.
Son dönemde beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle adı transfer iddialarıyla anılan Fransız orta saha için Avrupa'nın önemli kulüpleri de devreye girdi.
DEVLER YARIŞA GİRDİ
Eduardo Camavinga'yı daha önce de kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain'in oyuncuya ilgisini sürdürdüğü belirtiliyor. Fransız ekibinin yanı sıra Manchester United, Juventus, Chelsea ve Liverpool'un da yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisine rağmen Camavinga'nın önceliğinin Real Madrid'de kalmak olduğu öğrenildi.
AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun, mevcut şartlarda Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor. Kariyerine İspanyol devinde devam etmek isteyen Camavinga'nın, son dönemde yaşadığı performans düşüşünü geride bırakarak yeniden takımın önemli parçalarından biri olmayı hedeflediği kaydediliyor.
Fransız yıldızın mevcut yaklaşımı nedeniyle transfer sürecinin kolay ilerlemeyeceği görülürken, Avrupa kulüplerinin oyuncuya olan ilgisi sürüyor.