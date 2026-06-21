TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, örgütün mali yapılanmasını yönetti ve Belçika'ya kaçtığı tespit edilerek iadesi için güncellenen dosya sunuldu.

FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil, Ergenekon kumpas belgelerini Pensilvanya'ya taşıdı ve 2007'de FBI tarafından üzerinde ele geçirilen evraklarda TSK'daki tasfiye planları bulundu.

Eski özel yetkili savcı Zekeriya Öz, kumpas davaları düzenlemek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından aranıyor ve ABD'den iadesi talep edildi.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün yurt dışına kaçan tepe yöneticilerinin iadesi için ABD, Almanya, İngiltere, Belçika, Cezayir, Romanya ve Kanada'ya güncellenmiş talepler gönderdi.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, iade listesindeki isimlerin, Türkiye'deki 'FETÖ Ana Çatı Davası', 'TUSKON Davası' ve 'Emniyet Mahrem Yapılanması' gibi dosyaların baş şüphelileri konumunda yer alıyor.

Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istenen ve diplomatik sığınma kılıflarıyla yabancı istihbarat servislerine Türkiye'nin gizli bilgilerini pazarlayan bu firarilerin altında görev yapan yüzlerce alt kadre militan Türkiye'de ağır hapis cezalarına çarptırılırken, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bu tepe kadronun kaçtığı ülkelerde adli olarak nefes almasını engellemek için ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Tayland ve Cezayir'e kadar uzanan çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ'NÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN BAŞA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Örgütün 1970'li yıllardan itibaren İzmir merkezli olarak şekillenen ilk kurucu çekirdek kadrosunda yer alan ve en üst karar organı olan istişare heyeti üyesi Abdullah Aymaz, örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin kurucu aklı ve başyazarı olarak kara propagandayı uzun yıllar yönetti.

Teröristbaşı Gülen'in ardından 'örgütün başına geçebilecek' sınırlı tepe yöneticiler arasında gösterilen Aymaz için önce Almanya'dan iade talep edildi. Ancak Berlin yönetimi, Aymaz'a Alman vatandaşlığı vererek koruma kalkanı sağladı.

İzini kaybettirmek için 2024 yılında ABD'ye geçtiği tespit edilen kurucu FETÖ'cü için Ankara, Washington makamlarına yeni iade talebini iletti.