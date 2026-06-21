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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler

6.5 milyonu aşkın memurun ve memur emeklisinin temmuz zammı için iki farklı tahmin geldi. Anketlere göre temmuz artışının enflasyon farkıyla yüzde 13.93-14.93 aralığına çıkması bekleniyor. En düşük maaş da 70-71 bin lira seviyelerine yükselecek...

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler
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  • Memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zam oranına eklenecek enflasyon farkı 3 Temmuz'da açıklanacak.
  • Ocak-Mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşti ve bu dönemde memurların enflasyon farkı yüzde 5.05 oldu.
  • Merkez Bankası'nın anketine göre haziran enflasyonu yüzde 1.36 tahmin edilirse, memurların temmuz zammı yüzde 13.93 olacak.
  • Finansal Kurumlar Birliği anketine göre haziran enflasyonu yüzde 2.25 tahmin edilirse, memurların temmuz zammı yüzde 14.93 olacak.
  • En düşük memur maaşı temmuz zammıyla 70 bin 511 ila 71 bin 130 lira arasında değişecek.
Memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı için 3 Temmuz tarihi bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı gösterecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden 12.41'e ulaştı.
Memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zam oranına eklenecek enflasyon farkı 3 Temmuz'da açıklanacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zam oranına eklenecek enflasyon farkı 3 Temmuz'da açıklanacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
EN AZ YÜZDE 6.48 FARK

Kalan son veri için TÜİK'in açıklaması beklenirken, iki anketten iki ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini yüzde 1.36 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.19 olarak bekleniyor.
Tahmin gerçekleşirse memurlara ve emeklilerine yüzde 6.48 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı yüzde 13.93'e ulaşacak. Finansal Kurumlar Birliği tarafından hazırlanan haziran ayı beklenti anketinde ise katılımcıların aylık enflasyon tahmini yüzde 2.25 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.23'ü bulacak. Memurlara ve emeklilerine yüzde 7.41 enflasyon farkı oluşurken, bu farkla birlikte zam yüzde 14.93'e ulaşacak.

ANKETLER SONUÇ VERDİ
GörevKademe/DereceMevcut% 13.93% 14.93
Şube müdürü (üniv. mez)1/494.384107.532108.476
Memur (üniv. mez)9/164.39773.36874.011
Uzman öğretmen1/481.21992.53393.345
Öğretmen1/473.36883.58884.322
Başkomiser3/189.214101.642102.534
Polis memuru8/181.61792.98693.802
Uzman doktor1/4150.426171.380172.885
Hemşire (üniv. mez.)5/174.77085.18585.933
Mühendis1/496.211109.613110.575
Teknisyen (lise mez.)11/166.87076.18576.854
Profesör1/4135.089153.907155.258
Araştırma görevlisi7/190.568103.184104.090
Vaiz1/476.65387.33188.097
Avukat-90.000102.537103.437
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-3
PozisyonKademe/DereceMevcut% 13.93% 14.93
Müsteşar1/198.784112.545113.532
Genel müdür1/187.54199.735100.611
Şube müdürü (lisans)1/434.95539.82440.174
Memur (lisans)1/427.58431.42631.702
Öğretmen1/441.32147.07747.490
Kaymakam 1. sınıf1/458.01066.09166.671
Başkomiser1/442.17548.05048.472
Polis memuru1/441.48447.26347.678
Hemşire (Lisans)1/441.32147.07747.490
Mühendis1/442.01347.86548.286
Teknisyen (Lise)1/429.94634.11734.417
Pratisyen hekim1/460.51068.93969.544
Profesör1/470.90480.78181.490
İmam-hatip-41.32147.07747.490
Avukat1/441.32147.07747.490
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-4
KategoriMevcut% 13.93% 14.93
3.154,633.594,073.625,62
Çocuk (0-6 yaş)693,94790,61797,55
Çocuk (6 yaş üstü)346,97395,30398,77
Engelli çocuk (0-6 yaş)1.110,301.264,961.276,07
Engelli çocuk (6 yaş üstü)555,15632,48638,03
Toplu sözleşme ikramiyesi981,221.117,901.127,72
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-5
EMEKLİYE EN AZ 31 BİN 640 TL

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, temmuz zammı yüzde 13.93 olursa 70 bin 511 liraya yükselecek. Temmuz zammının yüzde 14.93'e ulaşması halinde de en düşük maaş 71 bin 130 liraya çıkacak. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise temmuz ayında ilk ankete göre 31 bin 640, ikinci ankete göre 31 bin 918 lirayı bulacak.
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-6
AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Temmuz zammı memurların aile yardımına da uygulanacak. Halen 3 bin 154 lira olan eş yardımı yüzde 13.93 zam olursa 3 bin 954 lira, yüzde 14.93 artış halinde 3 bin 626 lira seviyesine yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 693,94 liradan 790,61-797,55 lira, 6 yaş üstünde 346,97 liradan 395,30-398,77 lira seviyesine çıkacak. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi de 981,22 lira seviyesinden bin 118-bin 128 lira seviyesine ulaşacak.
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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-8 Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-9 Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler-10
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