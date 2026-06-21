Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Temmuzda kim ne kadar alacak? İşte masadaki tahminler

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, temmuz zammı yüzde 13.93 olursa 70 bin 511 liraya yükselecek. Temmuz zammının yüzde 14.93'e ulaşması halinde de en düşük maaş 71 bin 130 liraya çıkacak. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise temmuz ayında ilk ankete göre 31 bin 640, ikinci ankete göre 31 bin 918 lirayı bulacak.