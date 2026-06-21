Metroda 28 Şubat kafası! Başörtülü kadınlar için "imha edilsinler" sözlerine soruşturma | Gözaltı kararı verildi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da metroda yaşanan tartışmada bir kadın, başörtülü vatandaşlar için 'imha edilsinler' ifadesini kullandı.

Olayın sosyal medyada paylaşılan videosunda kadın, başörtülü bir kadına ve kızına 'cahil, yobaz, hanzo, barzo' diye hakaret etti.

Kadın 'Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın, imha şeklinde kapatılsın' sözlerini sarf etti.

Aynı kişi, 19 Haziran'da Mersin'de başörtülü bir kadının havuza alınmaması olayını da savundu.

Kadın, kamusal alanda tesettürlü insanların varlığına tahammül edemediğini ve havuz ve denizlere sadece bikiniyle girilebileceğini söyledi.

19 Haziran'da Mersin'deki havuz skandalından sonra milletin inancıyla ve başörtüsüyle kavgalı karanlık zihniyet bugün bir kez daha hortladı. Sosyal medyada paylaşılan bir video, 28 Şubat kafası içindeki nefretin boyutu gözler önüne serildi. Metroda yaşanan sıradan bir tartışmayı bahane ederek adeta İslam düşmanlığı kusan hadsiz kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" çağrısında bulundu. 28 Şubat zihniyeti metroda hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı; şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.