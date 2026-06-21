Metroda 28 Şubat kafası! Başörtülü kadınlar için "imha edilsinler" sözlerine soruşturma | Gözaltı kararı verildi
Mersin’de yaşanan havuz skandalının yankıları sürerken, bir diğer 28 Şubat kafası da bu kez metroda ortaya çıktı. Sosyal medyada infial yaratan skandal videoda, sıradan bir sıra tartışmasını İslam düşmanlığına döken hadsiz bir kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" dedi. İçindeki Müslüman nefretini kusan kadın aynı zamanda havuz skandalına da destek çıkarak "Bikiniyle giriceksin." dedi. Skandal sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da metroda yaşanan tartışmada bir kadın, başörtülü vatandaşlar için 'imha edilsinler' ifadesini kullandı.
- Olayın sosyal medyada paylaşılan videosunda kadın, başörtülü bir kadına ve kızına 'cahil, yobaz, hanzo, barzo' diye hakaret etti.
- Kadın 'Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın, imha şeklinde kapatılsın' sözlerini sarf etti.
- Aynı kişi, 19 Haziran'da Mersin'de başörtülü bir kadının havuza alınmaması olayını da savundu.
- Kadın, kamusal alanda tesettürlü insanların varlığına tahammül edemediğini ve havuz ve denizlere sadece bikiniyle girilebileceğini söyledi.
19 Haziran'da Mersin'deki havuz skandalından sonra milletin inancıyla ve başörtüsüyle kavgalı karanlık zihniyet bugün bir kez daha hortladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, 28 Şubat kafası içindeki nefretin boyutu gözler önüne serildi. Metroda yaşanan sıradan bir tartışmayı bahane ederek adeta İslam düşmanlığı kusan hadsiz kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" çağrısında bulundu.28 Şubat zihniyeti metroda hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı; şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.
İÇİNDEKİ İSLAM DÜŞMANLIĞINI KUSUP "İMHA" İSTEDİ
Kızını sınava götürdüğünü söyleyen ve kibirli tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, metrodaki sıra tartışması üzerinden tesettürlü bir kadını hedef aldı. Kendi çirkin üslubunu görmezden gelerek başörtülü kadına ve kızına "cahil, yobaz, hanzo, barzo" diyerek hakaretler savuran hadsiz zihniyet, hızını alamayıp şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın, kapalı anlamında kapatılmasın."
KİRLİ ZİHNİYET HAVUZ FAŞİZMİNİ DE SAVUNDU
Müslümanlara yönelik nefretini kusmaya devam eden şahıs, geçtiğimiz günlerde yaşanan başörtülü bir kadının havuza alınmaması skandalına da destek verdi.
Hatırlarsanız 19 Haziran'da Mersin'de tesettür kıyafeti ve mayosu nedeniyle tatil için gittiği sitenin havuzuna alınmadığını iddia eden kadın, yönetim hakkında şikayette bulunarak hukuki mücadele başlatmıştı.
Kamusal alanda tesettürlü insanların varlığına tahammül edemedi. Havuz ve denizlere sadece bikiniyle girilebileceğini söyledi.
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