İYİ Partili vekile 70 milyonluk “FETÖ” tuzağı | Polis yalanıyla Kocamaz’ın servetini dolandırdılar
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini terörle mücadele polisi olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu. FETÖ yalanıyla kandırılan milletvekili, içinde 7 kilonun üzerinde altın ve on binlerce dolar bulunan yaklaşık 70 milyon lira değerindeki servetini başkentte kuryeye teslim etti. Kocamaz’ın polis sanarak “Bayrak” parolasıyla çanta teslim ettiği kuryenin 17 yaşındaki Bedirhan Türeli isimli çocuk olduğu belirlendi. Emniyet güçlerinin takibiyle paralarla birlikte yakalanan kurye ve suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini Mersin Terörle Mücadele Şube görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 14-16 Haziran 2026 tarihlerinde toplam 70 milyon TL değerinde altın, döviz ve nakit para dolandırıldı.
- Dolandırıcılar, Kocamaz'ın kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve adına kaçak altın sokulduğunu iddia ederek sahte polis kimlikleri ve yakalama kararları gönderdiler.
- Kocamaz, banka hesaplarından 2 milyon 375 bin TL transfer yaptı ve evindeki 68 bin dolar, 1900 euro ile 7 kilo 350 gram külçe altın dahil ziynet eşyalarını Ankara Başkent Üniversitesi kapısında Bayrak parolasıyla teslim etti.
- 17 yaşındaki Bedirhan Türeli, Ankara'da çantayı aldıktan sonra korsan taksiyle Bolu'ya giderek 27 yaşındaki Emre Çakmakcı'ya teslim etti ve 1500 dolar aldı.
- Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 18 Haziran 2026 tarihinde Bedirhan Türeli ve Emre Çakmakcı'yı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.
Olay, 14 Haziran 2026 tarihinde başladı.
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefondan arayan ve kendilerini "Mersin Terörle Mücadele Şube Organizasyon Amiri Ali Rıza ve Mehmet Akif" olarak tanıtan şahıslar, akıllara durgunluk veren senaryo uydurdu.
'FETÖ SİZİN ADINIZA KAÇAK ALTIN SOKTU'
Dolandırıcılar, Kocamaz ve eşi Hatice Kocamaz'ın kimlik bilgilerinin "FETÖ tarafından ele geçirildiğini, adlarına 18 ayrı banka hesabı açıldığını ve yurt dışından Türkiye'ye kaçak altın sokulduğunu" iddia etti. İnandırıcılığı artırmak için WhatsApp üzerinden sahte polis kimlikleri ve sözde yakalama kararları gönderen şebeke, operasyonun gizliliği bahanesiyle deneyimli siyasetçiyi ağına düşürdü.
ÖNCE BANKA TRANSFERİ SONRA ZİYNET EŞYASI TALEBİ
Paniğe kapılan Burhanettin Kocamaz, paralarının sözde devlet güvencesi altında inceleneceği yalanına inanarak dolandırıcıların yönlendirdiği hesaplara yüklü miktarda transfer yaptı.
15 Haziran tarihinde "Enpara" üzerinden Mustafa Yaka adına 990 bin Türk Lirası, 16 Haziran tarihinde ise Türkiye İş Bankası üzerinden Fuat Kaya adına 1 milyon 385 bin Türk Lirası gönderildi.
Ancak şebekenin asıl hedefi evdeki servetti.
Kocamaz'dan ikametindeki altın ve dövizlerin fotoğraflarını çekip göndermesini isteyen dolandırıcılar, bu varlıkların da laboratuvar ortamında incelenmesi gerektiği yalanını söyledi.
Devlet güvencesi altında laboratuvar incelemesi yapılacağı yalanıyla Kocamaz'ın evindeki altın ve dövizleri bir çantaya koyarak Ankara'ya getirmesi istendi.
Şüpheliler, teslimat sırasında güvenlik amacıyla "Bayrak" parolasını kullandı.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAPISINDA 70 MİLYONLUK TESLİMAT
Burhanettin Kocamaz, evinde bulunan 68 bin Amerikan Doları, yaklaşık 1900 Euro, 7 kilo 350 gram külçe altın, 57 tam altın, 10 yarım altın, 18 çeyrek altın ve çok sayıda altın bilezik ile kolyeyi siyah renkli bir çantaya doldurdu.
16 Haziran akşamı saat 17:30'da 33 BBB 25 plakalı Mercedes marka aracıyla Ankara'daki Başkent Üniversitesi giriş kapısına giden Kocamaz, burada şebekenin belirlediği kuryeyi beklemeye başladı.
17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PAROLASI BAYRAK
Gri renkli araçla gelen şüpheli, önceden belirlenen Bayrak parolasını söyleyerek Kocamaz'ın aracının yolcu koltuğundaki yaklaşık 70 milyon lira değerindeki serveti alıp kayıplara karıştı.
Kocamaz'ın çantayı 17 yaşındaki Bedirhan Türeli'ye verdiği saptandı.
Kocamaz, teslimat anını ifadesinde şöyle anlattı:
"Bu şahıs benim aracımın sağ ön yolcu koltuğuna yanaştı, camlar açıktı, ben şahsa telefondaki şahısların yönlendirmesi ile parolayı sordum o da bana 'Bayrak' dedi. Daha sonra koltuğun üzerinde bulunan ve içerisinde para ve ziynet eşyası olan siyah renk çantayı araca binmeden uzanarak aldı ve geride bekleyen bahsettiğim araca doğru ilerlemeye başladı."
PARA ANKARA'DA ÇOCUĞA, TESLİMAT BOLU'DA
Aynı süreçte banka hesaplarından da yönlendirilen IBAN numaralarına toplamda 2 milyon 375 bin lira para transferi yapan Kocamaz, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Dolandırılan İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın Emniyet Müdürlüğünü arayarak şikayetçi olması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran şahıslar, paralarla birlikte kaçarken İstanbul'da yakalandı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, çantayı teslim alan kişinin 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk Bedirhan Türeli olduğu tespit edildi.
İfadesinde çantayı aldıktan sonra korsan taksiyle Bolu'ya geçtiğini itiraf eden Bedirhan Türeli, burada kendisini bekleyen 27 yaşındaki Emre Çakmakcı'ya ganimeti teslim ettiğini anlattı.
KORSAN TAKSİYLE İL İL GEZDİ
Türeli, savcılıkta verdiği ifadesinde parolalı buluşmayı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bana konuma gittiğimde yanıma bir araç yaklaşacağını, bu aracın yanına gidip şahsın bana parola soracağını, o şahsa parolanın 'Bayrak' olduğunu söylememi istedi, konuma gittim, korsan taksiyi gönderdim, bir süre sonra yanıma bir araç yaklaştığında aracın yanına gittim, araçtaki şahıs araçtan inmeden bana parolayı sordu, ben de parolayı söyledim..."
Aldığı çantayı korsan taksiyle Bolu'ya götürdüğünü ve burada diğer zanlıya teslim ettiğini belirten Türeli, ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Bir süre sonra yanıma Emre Çakmakçı isimli şahıs geldi, bu şahsı daha önce görmemiştim, aldığım çantayı bu şahsa verdim, şahıs da bana 1500 Dolar verdi, ben bu paranın 300 Dolarını bozdum, sonrasında korsan taksiyle İstanbul İline gittim..."
Bedirhan Türeli ayrıca cezaevinden tanıdığı bir şahsın kendisini yönlendirdiğini öne sürdü.
İNKAR ETTİ
Bolu'da parayı teslim alan ve ardından emniyet güçlerince yakalanan diğer şüpheli Emre Çakmakcı ise hakkındaki suçlamaları reddetti.
Emre Çakmakcı sadece kurye olduğunu, 50 bin lira karşılığında taşıma işi yaptığını ve çantanın içinde ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Çakmakcı, ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kendimi Polis/Savcı olarak tanıtarak kimseyi aramadım, kimseden para istemedim, kimseden de para almadım. Benim bu konu ile ilgili bildiklerim ve söyleyeceklerim bundan ibarettir." diye konuştu.
İKİSİNE DE KELEPÇE
Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran 2026 tarihinde Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerin kaçma şüphesi ve kuvvetli suç delillerini göz önünde bulundurarak hem Emre Çakmakcı'nın hem de Bedirhan Türeli'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Soruşturma, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için derinleştirilerek devam ediyor.
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