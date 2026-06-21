İYİ Partili vekile 70 milyonluk “FETÖ” tuzağı | Polis yalanıyla Kocamaz’ın servetini dolandırdılar

17 yaşındaki Bedirhan Türeli, Ankara'da çantayı aldıktan sonra korsan taksiyle Bolu'ya giderek 27 yaşındaki Emre Çakmakcı'ya teslim etti ve 1500 dolar aldı.

Kocamaz, banka hesaplarından 2 milyon 375 bin TL transfer yaptı ve evindeki 68 bin dolar, 1900 euro ile 7 kilo 350 gram külçe altın dahil ziynet eşyalarını Ankara Başkent Üniversitesi kapısında Bayrak parolasıyla teslim etti.

Dolandırıcılar, Kocamaz'ın kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve adına kaçak altın sokulduğunu iddia ederek sahte polis kimlikleri ve yakalama kararları gönderdiler.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini Mersin Terörle Mücadele Şube görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 14-16 Haziran 2026 tarihlerinde toplam 70 milyon TL değerinde altın, döviz ve nakit para dolandırıldı.

Eski milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini terörle mücadele polisi olarak tanıtan şebekenin FETÖ yalanına inanarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki servetini kaybetti.

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefondan arayan ve kendilerini " Mersin Terörle Mücadele Şube Organizasyon Amiri Ali Rıza ve Mehmet Akif " olarak tanıtan şahıslar, akıllara durgunluk veren senaryo uydurdu.

'FETÖ SİZİN ADINIZA KAÇAK ALTIN SOKTU'

Dolandırıcılar, Kocamaz ve eşi Hatice Kocamaz'ın kimlik bilgilerinin "FETÖ tarafından ele geçirildiğini, adlarına 18 ayrı banka hesabı açıldığını ve yurt dışından Türkiye'ye kaçak altın sokulduğunu" iddia etti. İnandırıcılığı artırmak için WhatsApp üzerinden sahte polis kimlikleri ve sözde yakalama kararları gönderen şebeke, operasyonun gizliliği bahanesiyle deneyimli siyasetçiyi ağına düşürdü.

Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği ve adına hesaplar açıldığı yalanıyla paniğe kapılan Kocamaz, önce dolandırıcıların hesaplarına 2 milyon 375 bin lira transfer ettiğini ifadesinde anlattı.