2026 YKS maratonu sona erdi: TYT, AYT, YDT oturumları tamamlandı

YKS'nin ilk oturumu TYT dün 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla 254 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

GÖZLER 22 TEMMUZ'DA

Adayların büyük heyecanla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

YKS'NİN İLK OTURUMU TAMAMLANDI

Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad dahil 254 sınav merkezinde uygulandı. Sınav 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilirken, 340 bin 321 görevli sınavda görev aldı.

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ise bu yıl ilk kez YKS uygulandı.