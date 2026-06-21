2026 YKS maratonu sona erdi: TYT, AYT, YDT oturumları tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. Bu yıl 1 milyon 627 bin 960 adayın katıldığı sınavda adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde toplam 160 soruyu yanıtladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik öneme sahip AYT'nin ardından Yabancı Dil Testi'nin bitmesiyle 2026 YKS sona erdi. Şimdi ise gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.
Hızlı Özet Göster
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün tamamlandı, sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.
- AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katıldı ve sınav 4 bin 400 binada 86 bin 761 salonda gerçekleştirildi.
- YDT'ye İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca olmak üzere 5 dilde toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
- Isparta, Bursa ve Osmaniye'de bazı adaylar saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine ulaştıkları için sınava alınmadı.
- Trabzon, Kilis ve Adıyaman'da geç kalma riski yaşayan adaylar polis ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumları bugün gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın üniversite hayali için ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün tamamlandı.
AYT'DE 160 SORU İÇİN 180 DAKİKA
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Adaylara bu oturum için 180 dakika süre verildi.
AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katıldı. Sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirildi.
YDT OTURUMU DA TAMAMLANDI
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başladı ve 17.45 itibarıyla sona erdi.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde uygulanacak sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanındı.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday olmak üzere toplam 203 bin 639 kişi başvurdu.
GÖZLER 22 TEMMUZ'DA
Adayların büyük heyecanla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.
YKS'NİN İLK OTURUMU TAMAMLANDI
Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 165 dakika süre verildi.
TYT, Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad dahil 254 sınav merkezinde uygulandı. Sınav 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilirken, 340 bin 321 görevli sınavda görev aldı.
Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ise bu yıl ilk kez YKS uygulandı.
EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava ilişkin yaptığı açıklamalarda aday profiline dair dikkat çeken verileri paylaştı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre YKS'ye başvuran adayların 978 bin 408'i Anadolu lisesi, 514 bin 809'u meslek lisesi, 294 bin 52'si açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ü imam hatip lisesi ve 104 bin 273'ü fen lisesi mezunlarından oluşuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurdu.
50 YAŞ ÜSTÜ 20 BİNİ AŞTI
Ersoy, sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu açıklarken, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın da YKS'ye başvurduğunu belirtti.
2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu ise erkekler oluşturdu. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının 83 bin 741 olduğu bildirildi.
10 BİNDEN FAZLA ADAYA MUAFİYET
Ersoy, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden yararlandığını ifade etti.
YURT GENELİNDE SINAVA HEYECANI
Isparta'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapatılırken, bazı adaylar son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Ancak sınava saat 10.01'de koşarak gelen bir öğrenci için hayaller kapıda kaldı.
SINAVA ALINMADI
Nefes nefese sınav merkezine ulaşan öğrenci, polis ekiplerine içeri alınabilmek için bir süre dil döktü. Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.
ANNESİ ELİNDEN TUTUP TESELLİ ETTİ
Sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci, gözyaşları içinde annesinin yanına gitti. Üzgün olduğu gözlenen öğrenciyi annesi teselli etmeye çalıştı. Bir süre kızıyla konuşan anne, daha sonra elinden tutarak sınav merkezinden ayrıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşları da duygulandırdı.
Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek bir aday, sınava geç kalma riski yaşadı.
Trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sınav merkezine yetişmekte zorlanan aday, polis ekiplerinden yardım istedi.
POLİS YARDIMINA KOŞTU
Kent genelinde binlerce adayın üniversite hayali için ter döktüğü sınav öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, zamanla yarışan adayın imdadına yetişti ve adayı motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.
Sınav binasına getirilen aday, son dakikalarda salona giriş yaptı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğunluk oluşurken, okul önlerinde bekleyen veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.
"BENİM HATAM"
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir öğrenci, otomobilde unuttuğu giriş belgesini almaya gidince sınava geç kaldı.
Görevliler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken, içeri alınması için kendisine yardımcı olan velilere de sarılarak teşekkür etti.
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Geç kalma riski yaşayan bir aday güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırılırken, bazı öğrenciler takılarını çıkarmak zorunda kaldı. Cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday ise telefonunu arkadaşına teslim ettikten sonra sınava alındı.
İMDADINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YETİŞTİ, SINAVA GEÇ KALMADI
Geç kalma riski yaşayan bir öğrenci, güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırıldı. Son saniyelerde okul kapısına ulaşan aday, sınava girmeyi başardı. Sınav öncesinde, bir öğrencinin zincir kolyesini son anda çıkarmaya çalıştığı ve işlemin ardından sınav salonuna giriş yaptığı görüldü.
CEP TELEFONU İLE SINAVA GİRMEK İSTEDİ
Öte yandan, cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday, giriş noktasında görevliler tarafından içeri alınmadı. Telefonunu dışarıda bekleyen arkadaşına teslim eden aday, daha sonra yeniden giriş yaparak sınava katıldı.
Sınav süresince okul bahçeleri ve çevresinde aileler ise heyecanlı bekleyişini sürdürdü.
Osmaniye'de sınava saniyelerle geç kalan kız öğrenci, sınava alınmadı. Velilerin 'Al, al' tezahüratları da sonucu değiştirmedi.
SANİYELERLE SINAVA GİREMEDİ
Kentte YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Osmaniye Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir kız öğrenci, koşmaya başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 13.15'te sona erdi. Çocuklarını kapıda bekleyen veliler sınavdan çıkan öğrencileri alkışlarla karşılarken bir araya gelen adaylar ise sınavı değerlendirdi.
ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
Kahta ilçesinde Muhammed Furkan Özbek, sabah saatlerinde sınava gitmek için evden çıktı. Binanın asansörüne binen Özbek, asansörün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörün kapısını açarak öğrenciyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sınava yetişme endişesi yaşayan Muhammed Furkan Özbek'i ekipler, zamanla yarışarak sınav merkezine ulaştırdı. Öğrencinin sınava başlamasına 7 dakika kala sınav yerine yetiştirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, öğrenci ve ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Sınava 1 milyon 627 bin 960 aday katıldı. Türkiye genelinde ikinci oturum, 4 bin 400 binada ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirildi.
Sınavın tamamlanmasının ardından sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, öğrencileri alkışlarla karşıladı. Üç saat süren sınavın ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nden çıkan adaylar, aileleriyle sarılarak sınav stresini geride bıraktı. Bazı veliler çocuklarına moral verirken, bazı öğrenciler de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sınavı değerlendirdi.
YABANCI DİL SINAVI 15.45'TE
YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak. Sınava İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday olmak üzere toplam 203 bin 639 kişi katılacak.
"MATEMATİK DE ZORLANDIM"
Sınavdan ilk çıkanlardan olan Helen Melisa Carcar, "Güzel geçti. İyiydi. Herkes için biraz zorluk var oluyor ama iyi geçti. Matematik de zorlandım. Herkesin zorlandığı alan ama sonuçta rahatlamış hissediyorum. Üstümden bir yük kalktı diyebilirim. Umut var. Ben İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı istiyorum. Diğer oturumda dil bölümünden de gireceğim. Kendimi denemek için de, sosyal ve eşit ağırlıktan da çözdüm" dedi.
Melek Şeker Baştaş, "İyiydi, bence eskiden daha zordu. Şu an yine daha kolaylaştırıyorlar. Zamanım da yetti, erken çıktım. Bana göre iyi geçti. Doğal olarak matematik, fen, o bölümler, sayısal bölümler zorluyor. Benim hedefim yabancı dil. Ben 2 saat sonra YDT'ye gireceğim, onu bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"GEÇEN SENEYE GÖRE ÇOK DAHA KOLAY BİR AYT'YDİ"
Halide Gülşah Birinci, "Sınavım iyi geçti. Bence geçen seneye göre, çıkmışların hepsini çözdüm. Geçen seneye göre çok daha kolay bir AYT'ydi. TYT'si de dünkü sınav için aynı şeyi diyebilirim, geçen seneye göre daha kolaydı.
Bu biraz sıralamalarda oynamalar tedirgin etse de bence benim için çok güzel bir sınavdı. Dün TYT yine ÖSYM'nin üstü bir TYT'ydi. Geçen sene sadece çok daha zor olduğu için geçen seneye göre kolaydı. Bence bugün ki AYT ÖSYM'nin bir tık altında bir AYT bile olabilir.
Özellikle fende ben sayısalım, Matematik-Fen çözdüm. Açıkçası Fende hiçbir şekilde çeldirici bir soru görmedim. Ama matematikte güzel sorular vardı ama yine de ÖSYM'nin altında diyebilirim. Yok, çok zorlamadı. Onu söyleyelim. Matematik benim iyi geçti ama zor sorular olduğunun farkında olarak bunu söylüyorum. Benim iyi geçti sadece.
Şöyle ben 55 dakika kala sınavı bitirdim. 55 dakika boyunca da gerçekten kontrol ettim ve sonrasında garantiye almak için eşit ağırlıktan da biraz soru çözdüm. Boğaziçi Endüstri hedefliyorum. Sıralamalar olarak da ilk bin, ilk 2 bin hedefliyorum Umarım bilmiyorum, eğer sıralama çok fazla oynamazsa net olarak benim için bu iki sınav geçen senelerde girebileceğim bir net oldu. Bu sene bence umut var" diye konuştu.
Babası Yasin Birinci, "Harika bir hediye oldu. Kızımın sınavının iyi geçmesi, çıkışta yüzünün gülüyor olması benim için çok güzel bir hediye oldu. Babalar günü için aldığım ikinci en güzel hediye. İlki küçük kızımdan gelen, o el yapımı bir çizim hediyesi almıştık. Büyük kızımdan da böylelikle bir hediye almış oldum. Harika, bu sınav yükünden kurtulmuş olduk. Umarım tüm sınava giren çocuklar için, gençler için harika bir sınav olur" dedi.
"BÜTÜN SENE BOYUNCA PES ETMEDEN ÇALIŞTI"
Burcu Birinci, "Mutluyuz, bütün sene boyunca pes etmeden çalıştı ve görünen o ki, bugün bunun karşılığını alacağız. Biz ondan razıyız, güzel, zorlu bir seneydi. Dört kızım var, bir tanesi geçen yıl üniversite sınavındaydı, bu heyecanı geçen yıl yaşadık. Şimdi ikincisiyle aynı heyecanı yaşıyoruz. Darısı tüm çocuklarımızın başına, başarılar" ifadelerini kullandı.
YDT OTURUMU BAŞLADI
AYT oturumunun tamamlanmasıyla öğrenciler kısa bir nefes alırken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün saat 15.45'te başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sürerken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Çiftçi, sınavın ikinci gününde de öğrencilerin heyecanına ve umutlarına ortak olduklarını belirterek, bir kişinin dahi emeğinin zayi olmaması için görev yapan emniyet ve güvenlik personeline teşekkür etti.
ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ve zamanla yarışan adayların yardımına ekiplerin yetiştiğini ifade etti. Sınavın yalnızca birkaç saatten ibaret olmadığını vurgulayan Çiftçi, yılların emeği, azmi ve hayallerinin bu süreçte karşılık bulduğunu kaydetti.
"BİR EVLADIMIZIN EMEĞİ ZAYİ OLMASIN DİYE ÇALIŞTILAR"
Çiftçi, sosyal medya paylaşımında, "Bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir hassasiyetle çalışan, vatandaşımızın derdini kendi meselesi bilen ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, tüm evlatlarımızın emeklerini hayırla neticelendirsin yollarını, bahtlarını ve istikballerini açık eylesin." ifadelerini kullandı.
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