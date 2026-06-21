Galatasaray'dan Ibrahim Maza hamlesi! Transferde 45 milyon euroluk yıldız

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Ibrahim Maza'yı transfer listesine aldı.

Genç futbolcunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor ve Avrupa'nın gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.

Maza, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 44 maçta 5 gol ve 7 asist yaptı.

Alman ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maza, kulübün gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor.

Galatasaray, transfer şartlarının oluşması halinde Maza için girişimlerini hızlandırmayı planlıyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Bayer Leverkusen forması giyen Ibrahim Maza'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, Avrupa'nın gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

ORTA SAHAYA GENÇ YILDIZ PLANI Yeni sezonda forvet arkası bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, hem mevcut kadro kalitesini artırabilecek hem de uzun vadeli yatırım niteliği taşıyabilecek isimlere yöneldiği belirtiliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen Ibrahim Maza'nın performansı yakından takip ediliyor. Genç oyuncunun gelişim süreci ve transfer şartlarıyla ilgili detaylı değerlendirmeler yapılıyor.