Vedat Muriqi'den sonra Fenerbahçe'ye bir golcü daha! Transfere dünden razılar

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunan Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi oldu. Alman ekibinin yıldız futbolcusu için ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Karim Adeyemi Borussia Dortmund'dan ayrılabilir

FENERBAHÇE FAKTÖRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Karim Adeyemi'nin Türkiye'ye olan ilgisi ve Fenerbahçe'yi yakından takip etmesi, transfer sürecindeki önemli detaylar arasında yer alıyor. Alman yıldızın sarı-lacivertli kulübü tanıdığı ve kulüple ilgili gelişmeleri takip ettiği biliniyor.

2022 yılında Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Adeyemi, Alman ekibinde çıktığı 146 resmi maçta 36 gol ve 25 asist üretti. Başarılı futbolcu geçen sezon ise 39 resmi karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.