Vedat Muriqi'den sonra Fenerbahçe'ye bir golcü daha! Transfere dünden razılar
2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler yaptığı Vedat Muriqi hamlesinden sonra bu kez de Karim Adeyemi için harekete geçti. Yıldız futbolcunun kulübü de satışa sıcak bakıyor. İşte detaylar...
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- Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişiyle Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Gornik Zabrze ile karşılaşacak ve Muriqi'yi en önemli hücum silahı olarak kullanacak.
- İsmail Kartal, sağ bek, sol bek ve sağ kanat transferleri için yönetime talepte bulundu.
- Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi için transfer görüşmelerine başladı.
- Borussia Dortmund, Karim Adeyemi için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye açık.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından sarı-lacivertli ekip, ilk hamlesini eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katarak yaptı.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 21 ve 28 Temmuz'daki mücadelelere mevcut kadro iskeletini koruyarak çıkmayı planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporunda Vedat Muriqi'nin ön eleme sürecinde takımın en önemli hücum silahı olarak değerlendirilecek.
MURIQI SANTRFORDA TEK TERCİH
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda 4-2-3-1 sisteminin korunması beklenirken, hücum hattının merkezinde Vedat Muriqi'nin görev yapacağı ifade ediliyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli golcü, takımın yeni sezondaki en önemli hücum kozlarından biri olacak.
KARTAL'DAN 3 KRİTİK TAKVİYE TALEBİ
Yeni sezon planlamasında yalnızca santrfor hattına odaklanmayan İsmail Kartal, kadronun farklı bölgelerine de takviye yapılmasını istiyor. Tecrübeli teknik adamın yönetime sağ bek, sol bek ve sağ kanat transferlerinin öncelikli olduğunu bildirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi ise forvet transferinde aceleci davranmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, piyasa şartlarının üzerinde bonservis veya maaş maliyetlerine girmeden doğru fırsatı beklemeyi tercih ediyor. Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından hücum hattı için yeni girişimlerin hız kazanması bekleniyor.
ADEYEMI İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi oldu. Alman ekibinin yıldız futbolcusu için ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunan Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE FAKTÖRÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Karim Adeyemi'nin Türkiye'ye olan ilgisi ve Fenerbahçe'yi yakından takip etmesi, transfer sürecindeki önemli detaylar arasında yer alıyor. Alman yıldızın sarı-lacivertli kulübü tanıdığı ve kulüple ilgili gelişmeleri takip ettiği biliniyor.
2022 yılında Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Adeyemi, Alman ekibinde çıktığı 146 resmi maçta 36 gol ve 25 asist üretti. Başarılı futbolcu geçen sezon ise 39 resmi karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
DORTMUND SATIŞA AÇIK
Borussia Dortmund'un sözleşmesinin son yılına giren Adeyemi için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Alman kulübünün oyuncudan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte hareketlenmesi bekleniyor.