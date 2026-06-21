Aysel Yıldırım dosyasında yeni gelişme: Kamera kayıtları cinayeti ortaya çıkardı | 4 gözaltı
Malatya'da 22 Mart 2026'dan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında dikkat çeken delillere ulaşıldı. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, teknik incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, genç kadının son olarak Aykut Aslan'ın evine girdiğini ve bir daha çıkmadığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü değerlendirirken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp kadının cenazesine ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- Malatya'da 19 Mart 2026'dan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın bir cinayete kurban gittiği belirlenerek katil zanlısı Aykut Aslan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Güvenlik kamera görüntülerinde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart'ta Aykut Aslan'ın evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı, gece saatlerinde Aslan'ın araçla gelerek eşya yüklediği tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşmak için dere yatakları ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.
- Aykut Aslan'ın kayıp kadının telefonunu satmaya çalıştığı, olay günü ona yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı ve gece yarısı Akçadağ ilçesine gittiği belirlendi.
- Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada Aykut Aslan'ın evi, konteyner ve taksisinde luminol çalışması yapılarak deliller Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
Malatya'da 22 Mart 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında soruşturmayı derinleştiren ekipler önemli delillere ulaştı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, kayıp kadının son olarak Aykut ASLAN'ın evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.Aysel Yıldırım cinayetinde katil zanlısı ve 3 şüpheli gözaltında!
Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarına ulaştı.
KAYIP BAŞVURUSU 22 MART'TA YAPILDI
Ali Yıldırım, kızı Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 günü saat 08.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta Beydağı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından soruşturma başlatıldı.
TELEFONU YAKINCA'DA SUSTU
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım'ın kullandığı GSM hattının aynı gün saat 15.00'ten sonra kapandığı belirlendi. Son baz sinyalinin ise Malatya'nın Yakınca mevkiinden alındığı tespit edildi.
TAKSİYLE GİTTİĞİ ADRES BELİRLENDİ
Yapılan araştırmalarda kayıp kadının kaybolmadan önce narkotik madde temini amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiyle bir adrese gittiği ortaya çıktı. Sümer Taksi'de çalışan şoförün ifadesi üzerine, Aysel Yıldırım'ın Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları CYA-9 numaralı adrese bırakıldığı belirlendi. Söz konusu adresin Aykut Aslan'a ait olduğu tespit edildi.Aysel Yıldırım cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı!
PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Bankalar Birliği üzerinden yapılan incelemelerde kayıp gününde Aysel Yıldırım ile Aykut Aslan arasında, ayrıca taksi şoförü ile para transferleri bulunduğu belirlendi. Ancak kaybolduğu tarihten sonra Aysel Yıldırım'a ait herhangi bir hesap hareketine rastlanmadı.
SOSYAL MEDYA İZLERİ ARAŞTIRILDI
Kayıp başvurusunun ardından bazı kişilerin Aysel Yıldırım ile sosyal medya üzerinden görüştüklerini ileri sürmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Ayrıca ilgili sosyal medya platformunun sunucularının bulunduğu ülkeye adli yardım talebi gönderildi. Söz konusu yazışmalara ilişkin yanıtın henüz ulaşmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELER AYKUT ASLAN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Dosya kapsamında alınan ifadelerde, olay günü Aysel Yıldırım ile son görüşen kişilerden birinin Aykut Aslan olduğu, ikilinin daha önce aynı evde kaldıkları ve birlikte narkotik madde kullandıkları yönünde bilgiler elde edildi. Olay günü taksi ücretinin ödenmesi amacıyla para transferi yapıldığı da belirlendi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, Aykut Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu satmaya çalıştığı, kayıp olduktan sonra onunla sosyal medya üzerinden canlı görüşme yaptığını öne sürdüğü ve olay günü Aysel Yıldırım'a yönelik "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı yönündeki bilgiler üzerine şüphelerini bu isim üzerinde yoğunlaştırdı.
KÖYDEKİ TANIK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada yer alan tanıklardan Tayfun Narinç, olay gecesi Aykut Aslan'ın gece yarısından sonra araçla Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'ne geldiğini, yaklaşık saat 04.00 sıralarında köyden ayrıldığını anlattı. Bu ifade de soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
EVDE VE TAKSİDE KRİMİNAL İNCELEME
Şüpheli Aykut ASLAN soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Aykut Aslan'ın TOKİ'deki evi, yaşadığı konteyner, Akçadağ Küçükkürne Mahallesi ve ticari takside arama ile luminol çalışmaları yapıldı. Elde edilen deliller inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
Ayrıca bölgede kadavra köpekleriyle arama yapıldı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Yapılan saha çalışmalarında, olay tarihinde aynı binada oturduğu belirlenen ve daha sonra taşınan bir komşunun evinde güvenlik kamerası bulunduğu tespit edildi. Kayıt cihazı incelemeye alınırken görüntülerde Aysel Yıldırım'ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle gelerek Aykut Aslan'ın bulunduğu apartmana girdiği görüldü.
İncelemelerde Aysel Yıldırım'ın binaya giriş yaptıktan sonra tekrar çıkmadığı belirlendi. Gece saatlerinde ise Aykut ASLAN'ın ticari bir araçla apartmana gelerek aracı geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları yükledikten sonra ayrıldığı tespit edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Aykut Aslan'ın Aysel Yıldırım'ı öldürdüğünün değerlendirildiği bildirildi.
Şüpheli Aykut Aslan ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya Akçaba'nın yanı sıra Olga Öğüt ve Onur İlhan da 19 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alındı.
Serap Alagöz'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
EKİPLER CENAZEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Soruşturma kapsamında kayıp kadının cenazesinin bulunması için dere yatakları ile gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri devam ediyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.
Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.
Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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