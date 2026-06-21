Kerimcan Durmaz'dan uyuşturucu itirafı: "Orada bir kez madde kullandım"

Kerimcan Durmaz ifadesinde 2018 yılında ABD'de bir kez uyuşturucu kullandığını ancak o tarihten beri kullanmadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz dahil birçok ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini'nin bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Test sonucu negatif çıkanlar şu şekilde:

Ahmet Karoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Muran Kazancıoğlu, Kerimcan Durmaz, Gürani Murat Kazancıoğlu, Murat Saygı, Reyhan Küçükyeğen

Kerimcan Durmaz ifadesinde 2018 yılında uyuşturucu kullandığını itiraf etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Test sonucu negatif çıkan isimler arasında yer alan Kerimcan Durmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Kerimcan Durmaz 2018 yılında ABD'de uyuşturucu kullandığını ifadesinde itiraf etti. Kerimcan Durmaz'ın ifadesi şu şekilde:

"Ben 2018' de ABD'ye gitmiştim. Orada bir kez uyuşturucu madde kullandım ancak o dönemden beri uyuşturucu madde kullanmıyorum.

Ben şuan Beykoz'da yaşıyorum. Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir.

Benim evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben hayatımın her döneminde uyuşturucu kullanan kişi yada kişilerden daima uzak kalmaya çalıştım.