Kerimcan Durmaz'dan uyuşturucu itirafı: "Orada bir kez madde kullandım"
Ünlülere yönelik yeni dalga uyuşturucu soruşturmasında Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Durmaz’ın ifadesinde 2018 yılında ABD’de bir kez uyuşturucu kullandığını kabul ettiği, ancak o tarihten bu yana herhangi bir kullanımının olmadığını söylediği öğrenildi. Evinde zaman zaman arkadaş buluşmaları yaptığını belirten Durmaz, söz konusu toplantıların “parti” niteliği taşımadığını ifade etti. Ayrıca hakkında işlem yapılan diğer isimlerle uyuşturucu kullanımı üzerinden bir bağlantısı bulunmadığını savundu.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz dahil birçok ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında test yapılan 21 kişiden Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini dahil 8 kişinin uyuşturucu testi pozitif, 10 kişinin negatif çıktı.
- Mahkeme, gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'unun tutuklanmasına, 14'ünün ise adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
- Kerimcan Durmaz ifadesinde 2018 yılında ABD'de bir kez uyuşturucu kullandığını ancak o tarihten beri kullanmadığını belirtti.
- Tutuklananlar arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari ve Reyhan Küçükyeğen bulunuyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.
11 Haziran'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini'nin bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen 11 şüphelinin test sonucunun pozitif, 10 kişinin ise negatif çıktığı öğrenildi.
Test sonucu negatif çıkanlar şu şekilde:
Ahmet Karoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Muran Kazancıoğlu, Kerimcan Durmaz, Gürani Murat Kazancıoğlu, Murat Saygı, Reyhan Küçükyeğen
KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Test sonucu negatif çıkan isimler arasında yer alan Kerimcan Durmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Kerimcan Durmaz 2018 yılında ABD'de uyuşturucu kullandığını ifadesinde itiraf etti. Kerimcan Durmaz'ın ifadesi şu şekilde:
"Ben 2018' de ABD'ye gitmiştim. Orada bir kez uyuşturucu madde kullandım ancak o dönemden beri uyuşturucu madde kullanmıyorum.
Ben şuan Beykoz'da yaşıyorum. Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir.
Benim evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben hayatımın her döneminde uyuşturucu kullanan kişi yada kişilerden daima uzak kalmaya çalıştım.
Ben evimde sadece 1 kere parti düzenledim. O dönem şarkım çıkacaktı. Çıkmadan önce evimin bahçesinde bir lansman parti düzenlemiştim. Ben evime uyuşturucu kullanan birinin evime girmesine asla izin vermem. Ben evimde cinsel parti düzenlemedim.
Şuan benimle birlikte gözaltına alınmış olan şahıslardan uyuşturucu kullandığını bildiğim birisi yada birileri yoktur. Benim bu kişilerle de samimi bir arkadaşlığım yoktur. Buradaki şahıslar benim lansmanıma katılmadı."
8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda;
- Ali Efe Bezci
- Berdan Mardini
- Enis Arıkan
- Kenan Doğulu
- Oğuzhan Beker
- Ozan Doğulu
- Tolga Çam
- Yaşar İpek
isimlerinin uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
9 TUTUKLAMA 14 ADLİ KONTROL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanat, siyaset, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına karar verdi. 14 zanlı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler şunlar:
|No
|Ad Soyad
|1
|Tolga Çam
|2
|Murat Saygı
|3
|Enis Ahmet Onat
|4
|Emre Tari
|5
|Hasan Vatan
|6
|Reyhan Küçükyeğen
|7
|Mehmet Yıldız
|8
|Tessy Ramos Correira
|9
|Rafet Eren Yorulmazer