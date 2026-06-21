Takvim okuyan şaşırmadı! Cemil Tugay'dan "CHP'yi parçalamak için istifa ettim" itirafı | Özgür Özel ABP ile pazarlığa oturdu
CHP'yi parçalama planının ilk ayağı parti için sembolik değer taşıyan ve "kale" gibi görülen İzmir'de gerçekleşti. Cemil Tugay, "CHP'yi parçalamak için istifa ettim" itirafında bulundu. "Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" diyen Tugay'ı Özgür Özel'in ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ sözleriyle yönlendirdiği ortaya çıktı. Takvim'in CHP içinden edindiği kulise göre; İzmir'deki istifalar Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi ilçelerle devam edecek. DSP ve Genç Parti'den umduğunu bulamayan Özgür Özel ise ABP'yi yedekleyecek.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kurma hazırlıkları nedeniyle ayrılık tartışmaları yaşanıyor.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı çıkarak partisinden istifa etti ve yeni kurulacak partiye katılacağını açıkladı.
- Özgür Özel'in istifa sürecinde Cemil Tugay'a destek verdiği ve bu süreci kutladığı belirtildi.
- Özgür Özel ve ekibi, DSP ve Genç Parti ile anlaşamayınca Anadolu Birliği Partisi ile protokol imzalama aşamasına geldi.
- CHP'de 20 Temmuz 2026 tarihine kadar olağanüstü kurultay için imzalar toplanırken, Özel ve İmamoğlu'nun ekibinin yeni partiye geçiş yapacağı bildirildi.
CHP "mutlak butlan" ve "olağanüstü kurultay" tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ayrılığa gün sayıyor.
İmamoğlu - Özel ikilisinin CHP'yi parçalama planının ilk ayağı "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'de kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek partisinden istifa etti.
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; bir süre bağımsız kalacak olan Tugay, CHP'den ayrılanların kurmaya hazırlandığı yeni partiye geçecek.
"YENİ PARTİ KURULACAK VE BEN ORADA OLACAĞIM"
Nitekim Cemil Tugay'dan da bu yönde bir itiraf geldi.
İzmir BB Başkanı, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA SÜRECİNDE AKTİF ROL ALDI: ELİNE SAĞLIK CEMİL
Öte yandan istifa süreci öncesinde ve sonrasında Özgür Özel'in aktif rol aldığı ortaya çıktı. Dahası Özel, bu istifayı "Eline sağlık" diyerek kutladı.
İstifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü anlatan Tugay, "Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. 'Senin kararın' dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. 'Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor' dedi" şeklinde konuştu.
SIRADA İLÇE BAŞKANLARI VAR!
İzmir'deki istifalar Cemil Tugay'la da sınırlı kalmayacak gibi duruyor.
Önümüzdeki günlerde grup grup ilçe belediye başkanlarının istifa edeceği konuşuluyor. İlk sırada Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi ilçelerin olduğu söyleniyor.
DSP VE GENÇ OLMADI... ABP İLE MUTABAKAT SAĞLANDI
Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti çalışmaları da hız kazandı.
"Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyen Özgür Özel, "Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var" sözleriyle mutlak kopuşun sinyalini verdi.
"ÖZEL'LE PROTOKOL İMZALAMA AŞAMASINDAYIZ"
DSP ve Genç Parti'nin kapısını çalan ancak umdukları yanıtı alamayan CHP'deki ayrılıkçılar rotayı Anadolu Birliği Partisi'ne kırdı.
2020'de kurulan partinin mevcuttaki genel başkanı Bedri Yalçın "Özgür Özel'le görüşmelerimiz sürüyor. Artık protokol imzalama aşamasındayız" itirafında bulundu.
Parti 2 Ocak 2024 tarihli Yüksek Seçim Kurumu kararı ile 2024 Türkiye yerel seçimlerine katılma yeterliliği sağladı.
20 TEMMUZ'DAN SONRA TAM PARÇALANMA
Peki, süreç nasıl işleyecek?
Önceki gün CHP'nin 74 il başkanı 900 imza ile olağanüstü kurultay için CHP Genel Merkezi'nin kapısını çaldı. İmzalar, Genel Merkez'e teslim edildi. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirlendi.
Yargıtay sürecinden lehlerine karar çıkmaması halinde Özel ve İmamoğlu'nun ekibi topluca istifa ederek CHP'yi bölecek yeni partiye katılacağı bildirildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "HAZIRLANIN" TALİMATI
Bahse konu partinin binasının hazır olduğu söylenirken; Özgür Özel, 81 ildeki CHP'li il, ilçe ya da belde başkanlarına ve kendilerine yakın belediye başkanlarına hazırlanın "talimatı" gönderdi.
Özel'in gönderdiği talimatta özetle şöyle denildi:
"Yeni binalar bulun ve bir an önce tutun, mevcut yönetim kadrolarını kaybetmeyin, üyelerinize sahip çıkın ve farklı partilerde bize yakın isimleri yeni partiye katmak için davet edin."
"DAHA BOŞANMADAN KOCA ARAYIŞINA ÇIKTILAR"
Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kaynakları ise Özgür Özel'in "yeni parti" çalışmalarını "Daha boşanmadan koca arayışına çıktı" ifadeleriyle yorumladı.
Halkalı-Arnavutköy Metrosu ilk gününde 10 bin kişiye hizmet verdi
FETÖ'nün firari kadroları ortaya çıktı!