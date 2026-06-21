Takvim okuyan şaşırmadı! Cemil Tugay'dan "CHP'yi parçalamak için istifa ettim" itirafı | Özgür Özel ABP ile pazarlığa oturdu

CHP'de 20 Temmuz 2026 tarihine kadar olağanüstü kurultay için imzalar toplanırken, Özel ve İmamoğlu'nun ekibinin yeni partiye geçiş yapacağı bildirildi.

Özgür Özel ve ekibi, DSP ve Genç Parti ile anlaşamayınca Anadolu Birliği Partisi ile protokol imzalama aşamasına geldi.

CHP "mutlak butlan" ve "olağanüstü kurultay" tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ayrılığa gün sayıyor. İmamoğlu - Özel ikilisinin CHP'yi parçalama planının ilk ayağı "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'de kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek partisinden istifa etti.

Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; bir süre bağımsız kalacak olan Tugay, CHP'den ayrılanların kurmaya hazırlandığı yeni partiye geçecek. "YENİ PARTİ KURULACAK VE BEN ORADA OLACAĞIM" Nitekim Cemil Tugay'dan da bu yönde bir itiraf geldi. İzmir BB Başkanı, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" dedi.







ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA SÜRECİNDE AKTİF ROL ALDI: ELİNE SAĞLIK CEMİL



Öte yandan istifa süreci öncesinde ve sonrasında Özgür Özel'in aktif rol aldığı ortaya çıktı. Dahası Özel, bu istifayı "Eline sağlık" diyerek kutladı.



İstifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü anlatan Tugay, "Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. 'Senin kararın' dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. 'Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor' dedi" şeklinde konuştu.

SIRADA İLÇE BAŞKANLARI VAR!



İzmir'deki istifalar Cemil Tugay'la da sınırlı kalmayacak gibi duruyor.



Önümüzdeki günlerde grup grup ilçe belediye başkanlarının istifa edeceği konuşuluyor. İlk sırada Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi ilçelerin olduğu söyleniyor.