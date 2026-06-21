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Casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek dosya Kılıçdaroğlu’nun masasında | Gün-İmamoğlu-FETÖ ağı deşifre oldu

Yabancı istihbarat servislerine veri aktarmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ve ajan Hüseyin Gün’ün merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında yeni perdeyi aralayacak dosyaya CHP Genel Merkezinde ulaşıldı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen hesaplar ile FETÖ'ye ait hesapların ortak algoritma üzerinden eş zamanlı içerik ürettiği, toplam 34 bin 100 hesabın bu ağın parçası olduğunu vurguladı. Sistemin kırılma noktası, İBB verilerini karanlık internete aktarmakla suçlanan Hüseyin Gün'ün casusluk soruşturması kapsamında tutuklanması oldu. Ali Haydar Fırat, ajan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasının ardından karanlık ağın yüzde 60 oranında çöktüğünü belirtti. CHP içerisinde yürütülen uluslararası operasyonun boyutlarını gözler önüne seren dosyada trol hesapların Kılıçdaroğlu ve devlet kurumlarına yönelik negatif algı operasyonları yürüttüğü saptandı. Casusluk ağının kilit ismi Hüseyin Gün’ün deşifre olmasıyla İmamoğlu ve FETÖ ortaklığında yönetilen trol ordusunun sekteye uğraması, ihanet şebekesinin bağlantılarını kanıtladı. İmamoğlu ve Gün’ün başını çektiği casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek veriler şimdi Kılıçdaroğlu’nun masasında. CHP tüzel kişiliği ve devlet kurumlarına yönelik sistematik yıpratma kampanyaları yürüten bu ağa dair hazırlanan raporun devletin ilgili birimlerine teslim edileceği bildirildi.

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Casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek dosya Kılıçdaroğlu’nun masasında | Gün-İmamoğlu-FETÖ ağı deşifre oldu
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  • CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Hüseyin Gün'ün tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki 34 bin 100 manipülatif hesabın yüzde 60'ının devre dışı kaldığını açıkladı.
  • Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen 1900 hesabın FETÖ bağlantılı hesaplarla aynı içerikleri dolaşıma soktuğunu verilerle ortaya koydu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB veri tabanındaki vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı belirtildi.
  • İddianamede Necati Özkan'ın İmamoğlu'nun talimatıyla İBB e-posta adreslerini ve şifrelerini Ostin adlı yeraltı dijital ortamına aktardığı kaydedildi.
  • Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu ile ajan Hüseyin Gün'ün merkezinde yer aldığı siyasi casusluk soruşturmasında davanın seyrini değiştirecek nitelikteki dosya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına geldi. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Hüseyin Gün ekseninde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen sosyal medya hesapları ile FETÖ bağlantılı hesapların ortak hareket ettiğini verilerle açıkladı.

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AJAN ENSELENDİ HER 10 TROLDEN 6'SININ SESİ KESİLDİ

Casusluk davasının kilit isimlerinden Hüseyin Gün'ün tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki karanlık ağın nasıl çöktüğünü anlatan Fırat, "Casusluk suçlanmasıyla Hüseyin Gün'ün tutuklanması meselesi var. Hüseyin Gün tutuklandıktan sonra bu hesapların yüzde 60'ı devre dışı kalıyor. Bu bize şunu söylüyor: Yurt dışında birtakım faaliyetler yürüten bu işleri yapanların aslında son derece koordineli olduğunu, son derece birbirleriyle ilişkili olduğunu görüyoruz." dedi.

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20'ŞERLİ GRUPLARLA 34 BİN KARA PROPAGANDA HESABI

Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda 34 bin 100 manipülatif hesabın saptandığını bildiren Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen hesaplar ile FETÖ'cü hesapların birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Bu hesapların Kazakistan, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerden yönetildiğinin altını çizen Fırat, "Bütün bu hesapların aslında belli gruplar tarafından yönetildiğini, 10-20 kişilik gruplar olduğunu, bu gruplar üzerinden çalışma yürütüldüğünü, 577 ana hesap olduğu ve bu hesapların bütün bu içerik üretimlerini yaptığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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FETÖ İLE İMAMOĞLU'NUN AYNI ÇİZGİDE BULUŞTUĞU 1900 HESAP DEŞİFRE

İmamoğlu ekibi ile terör örgütü bağlantılı hesaplar arasındaki algoritmik işbirliğine dikkat çeken Fırat, "Özellikle 1900 hesap doğrudan ortaklaşa, yani FETÖ'nün 1900 hesabıyla İmamoğlu ekibi arasındaki algoritmada çok ciddi biçimde aynı anda aynı içeriklerin dolaşıma sokulduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Casusluk suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasının hemen ardından bu karanlık sosyal medya ağının yüzde 60 oranında çökmesi, yürütülen operasyonun uluslararası bağlantılarını ispatladı.Casusluk suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasının hemen ardından bu karanlık sosyal medya ağının yüzde 60 oranında çökmesi, yürütülen operasyonun uluslararası bağlantılarını ispatladı.

DOSYA DEVLETE TESLİM EDİLECEK

Söz konusu trol ağının sadece parti içi dinamiklere değil, doğrudan devlete saldırdığını belirten Fırat, "Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem muhtemelen devletin farklı kurumlarına ya da bakanlarına yönelik olarak çok ciddi negatif algı çalışması yaptığı görülüyor. Çok kapsamlı analiz hazırlandı genel merkezde. Bu analizi elbette ki ilgili kurumlarla paylaşacağız." dedi.

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KARANLIK İLİŞKİLER AĞI CASUSLUK İDDİANAMESİNDE

Ali Haydar Fırat'ın çarpıcı verilerle yeni bir dosyaya işaret ettiği Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk davası, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 2019-2025 yılları arasındaki eylemleri detaylandırılıyor. İddianamede, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait bilgilerin bulunduğu ve çok sayıda vatandaşın kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlandığı aktarıldı.

İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı casusluk davasında, vatandaşların kişisel verilerinin yabancı istihbarat elemanı Aaron Barr ile paylaşıldığı ve sürecin İmamoğlu'nun talimatıyla yürütüldüğü iddiaları yargılamanın merkezinde yer alıyor.İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı casusluk davasında, vatandaşların kişisel verilerinin yabancı istihbarat elemanı Aaron Barr ile paylaşıldığı ve sürecin İmamoğlu'nun talimatıyla yürütüldüğü iddiaları yargılamanın merkezinde yer alıyor.

İSTANBULLUNUN BÜTÜN VERİLERİ YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE AKTI

Milyonlarca vatandaşın mahrem bilgilerinin İmamoğlu'nun talimatıyla internetin karanlık dehlizlerine sızdırıldığı belirlendi.

İddianamede, Necati Özkan'ın İBB'ye ait çok sayıda elektronik posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla "Ostin" adlı yeraltı dijital ortamına aktardığı, Hüseyin Gün'ün bu şifrelerle gizlilik ihtiva eden belgelere eriştiği kaydedildi.

Savcılık, İmamoğlu'nun 19 Nisan 2019 tarihli yazısıyla dışarıdan belirlenen uzmanlara bütün datalara erişme yetkisi verdiğinin altını çizdi.

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20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün veri kopyalama skandalını örtbas etmek amacıyla İmamoğlu'nun talimatıyla müşterek algı faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

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İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve siyasi menfaat sağladığı vurgulandı.

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Tutuklu ajan Hüseyin Gün'in cep telefonunda irtibatlı olduğu belirlenen yabancı ajanlar ve bürokratların listesi şöyle:

Ad SoyadÜnvan/Görev
Richard Mooreİngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı
Allen Sir Markİngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı
Aaron BarrABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı
Jami MiscikABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü
David Meidanİsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi
Alasania IrakliEski Gürcistan Savunma Bakanı
Amir Avivİsrail eski generali
Field Marshall Lord Charls Guthrieİngiltere eski genelkurmay başkanı
Adam ZarazinskiABD hava kuvvetleri subayı
Ophir Shohamİsrail istihbarat subayı
Jonathan Shawİngiliz ordu generali
Fiona HillABD ulusal istihbarat analisti
Joe Frenchİngiliz hava kuvvetleri generali
Ronen Cohenİsrail istihbarat subayı
Brian ScottABD istihbarat servisi CIA çalışanı
Worrel BenjaminKarşı istihbarat subayı
Charters Davidİngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı
David Frunk Richmondİngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü
Chris Sturgessİngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi
Jhon Taylor Holmesİngiliz özel kuvvetler eski komutanı
Martin Howardİngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı
Chris Mcgrathİngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı
Smotrich Davidİsrailli siyasetçi
David MillerABD Büyükelçisi
Zeynep Öztekbaşİngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü
Logan Sir David1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi
Birnbaum Georgeİsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı
Karapetyan KarenEski Ermenistan Başbakanı
Chemi Peresİsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu
Ron KlainBiden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı
Ehud Olmerdİsrail eski Başbakanı
Sarkissian Dr ArmenErmenistan eski Cumhurbaşkanı
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HÜSEYİN GÜN KİMDİR

Tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.

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