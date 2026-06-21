Casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek dosya Kılıçdaroğlu’nun masasında | Gün-İmamoğlu-FETÖ ağı deşifre oldu
Yabancı istihbarat servislerine veri aktarmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ve ajan Hüseyin Gün’ün merkezinde yer aldığı casusluk soruşturmasında yeni perdeyi aralayacak dosyaya CHP Genel Merkezinde ulaşıldı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen hesaplar ile FETÖ'ye ait hesapların ortak algoritma üzerinden eş zamanlı içerik ürettiği, toplam 34 bin 100 hesabın bu ağın parçası olduğunu vurguladı. Sistemin kırılma noktası, İBB verilerini karanlık internete aktarmakla suçlanan Hüseyin Gün'ün casusluk soruşturması kapsamında tutuklanması oldu. Ali Haydar Fırat, ajan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasının ardından karanlık ağın yüzde 60 oranında çöktüğünü belirtti. CHP içerisinde yürütülen uluslararası operasyonun boyutlarını gözler önüne seren dosyada trol hesapların Kılıçdaroğlu ve devlet kurumlarına yönelik negatif algı operasyonları yürüttüğü saptandı. Casusluk ağının kilit ismi Hüseyin Gün’ün deşifre olmasıyla İmamoğlu ve FETÖ ortaklığında yönetilen trol ordusunun sekteye uğraması, ihanet şebekesinin bağlantılarını kanıtladı. İmamoğlu ve Gün’ün başını çektiği casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek veriler şimdi Kılıçdaroğlu’nun masasında. CHP tüzel kişiliği ve devlet kurumlarına yönelik sistematik yıpratma kampanyaları yürüten bu ağa dair hazırlanan raporun devletin ilgili birimlerine teslim edileceği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Hüseyin Gün'ün tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki 34 bin 100 manipülatif hesabın yüzde 60'ının devre dışı kaldığını açıkladı.
- Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen 1900 hesabın FETÖ bağlantılı hesaplarla aynı içerikleri dolaşıma soktuğunu verilerle ortaya koydu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB veri tabanındaki vatandaş bilgilerinin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı belirtildi.
- İddianamede Necati Özkan'ın İmamoğlu'nun talimatıyla İBB e-posta adreslerini ve şifrelerini Ostin adlı yeraltı dijital ortamına aktardığı kaydedildi.
- Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Ekrem İmamoğlu ile ajan Hüseyin Gün'ün merkezinde yer aldığı siyasi casusluk soruşturmasında davanın seyrini değiştirecek nitelikteki dosya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına geldi. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Hüseyin Gün ekseninde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen sosyal medya hesapları ile FETÖ bağlantılı hesapların ortak hareket ettiğini verilerle açıkladı.
AJAN ENSELENDİ HER 10 TROLDEN 6'SININ SESİ KESİLDİ
Casusluk davasının kilit isimlerinden Hüseyin Gün'ün tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki karanlık ağın nasıl çöktüğünü anlatan Fırat, "Casusluk suçlanmasıyla Hüseyin Gün'ün tutuklanması meselesi var. Hüseyin Gün tutuklandıktan sonra bu hesapların yüzde 60'ı devre dışı kalıyor. Bu bize şunu söylüyor: Yurt dışında birtakım faaliyetler yürüten bu işleri yapanların aslında son derece koordineli olduğunu, son derece birbirleriyle ilişkili olduğunu görüyoruz." dedi.
20'ŞERLİ GRUPLARLA 34 BİN KARA PROPAGANDA HESABI
Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda 34 bin 100 manipülatif hesabın saptandığını bildiren Fırat, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen hesaplar ile FETÖ'cü hesapların birlikte hareket ettiğini vurguladı.
Bu hesapların Kazakistan, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerden yönetildiğinin altını çizen Fırat, "Bütün bu hesapların aslında belli gruplar tarafından yönetildiğini, 10-20 kişilik gruplar olduğunu, bu gruplar üzerinden çalışma yürütüldüğünü, 577 ana hesap olduğu ve bu hesapların bütün bu içerik üretimlerini yaptığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
FETÖ İLE İMAMOĞLU'NUN AYNI ÇİZGİDE BULUŞTUĞU 1900 HESAP DEŞİFRE
İmamoğlu ekibi ile terör örgütü bağlantılı hesaplar arasındaki algoritmik işbirliğine dikkat çeken Fırat, "Özellikle 1900 hesap doğrudan ortaklaşa, yani FETÖ'nün 1900 hesabıyla İmamoğlu ekibi arasındaki algoritmada çok ciddi biçimde aynı anda aynı içeriklerin dolaşıma sokulduğunu görüyoruz." diye konuştu.
DOSYA DEVLETE TESLİM EDİLECEK
Söz konusu trol ağının sadece parti içi dinamiklere değil, doğrudan devlete saldırdığını belirten Fırat, "Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem muhtemelen devletin farklı kurumlarına ya da bakanlarına yönelik olarak çok ciddi negatif algı çalışması yaptığı görülüyor. Çok kapsamlı analiz hazırlandı genel merkezde. Bu analizi elbette ki ilgili kurumlarla paylaşacağız." dedi.
KARANLIK İLİŞKİLER AĞI CASUSLUK İDDİANAMESİNDE
Ali Haydar Fırat'ın çarpıcı verilerle yeni bir dosyaya işaret ettiği Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk davası, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 2019-2025 yılları arasındaki eylemleri detaylandırılıyor. İddianamede, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait bilgilerin bulunduğu ve çok sayıda vatandaşın kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlandığı aktarıldı.
İSTANBULLUNUN BÜTÜN VERİLERİ YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE AKTI
Milyonlarca vatandaşın mahrem bilgilerinin İmamoğlu'nun talimatıyla internetin karanlık dehlizlerine sızdırıldığı belirlendi.
İddianamede, Necati Özkan'ın İBB'ye ait çok sayıda elektronik posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla "Ostin" adlı yeraltı dijital ortamına aktardığı, Hüseyin Gün'ün bu şifrelerle gizlilik ihtiva eden belgelere eriştiği kaydedildi.
Savcılık, İmamoğlu'nun 19 Nisan 2019 tarihli yazısıyla dışarıdan belirlenen uzmanlara bütün datalara erişme yetkisi verdiğinin altını çizdi.
20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün veri kopyalama skandalını örtbas etmek amacıyla İmamoğlu'nun talimatıyla müşterek algı faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.
İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve siyasi menfaat sağladığı vurgulandı.
Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Tutuklu ajan Hüseyin Gün'in cep telefonunda irtibatlı olduğu belirlenen yabancı ajanlar ve bürokratların listesi şöyle:
|Ad Soyad
|Ünvan/Görev
|Richard Moore
|İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı
|Allen Sir Mark
|İngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı
|Aaron Barr
|ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı
|Jami Miscik
|ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü
|David Meidan
|İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi
|Alasania Irakli
|Eski Gürcistan Savunma Bakanı
|Amir Aviv
|İsrail eski generali
|Field Marshall Lord Charls Guthrie
|İngiltere eski genelkurmay başkanı
|Adam Zarazinski
|ABD hava kuvvetleri subayı
|Ophir Shoham
|İsrail istihbarat subayı
|Jonathan Shaw
|İngiliz ordu generali
|Fiona Hill
|ABD ulusal istihbarat analisti
|Joe French
|İngiliz hava kuvvetleri generali
|Ronen Cohen
|İsrail istihbarat subayı
|Brian Scott
|ABD istihbarat servisi CIA çalışanı
|Worrel Benjamin
|Karşı istihbarat subayı
|Charters David
|İngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı
|David Frunk Richmond
|İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü
|Chris Sturgess
|İngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi
|Jhon Taylor Holmes
|İngiliz özel kuvvetler eski komutanı
|Martin Howard
|İngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı
|Chris Mcgrath
|İngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı
|Smotrich David
|İsrailli siyasetçi
|David Miller
|ABD Büyükelçisi
|Zeynep Öztekbaş
|İngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü
|Logan Sir David
|1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi
|Birnbaum George
|İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı
|Karapetyan Karen
|Eski Ermenistan Başbakanı
|Chemi Peres
|İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu
|Ron Klain
|Biden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı
|Ehud Olmerd
|İsrail eski Başbakanı
|Sarkissian Dr Armen
|Ermenistan eski Cumhurbaşkanı
HÜSEYİN GÜN KİMDİR
Tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.