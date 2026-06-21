Casusluk soruşturmasının seyrini değiştirecek dosya Kılıçdaroğlu’nun masasında | Gün-İmamoğlu-FETÖ ağı deşifre oldu

Bu hesapların Kazakistan, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerden yönetildiğinin altını çizen Fırat, "Bütün bu hesapların aslında belli gruplar tarafından yönetildiğini, 10-20 kişilik gruplar olduğunu, bu gruplar üzerinden çalışma yürütüldüğünü, 577 ana hesap olduğu ve bu hesapların bütün bu içerik üretimlerini yaptığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖden CIAye MOSSADdan İsraile casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi

FETÖ İLE İMAMOĞLU'NUN AYNI ÇİZGİDE BULUŞTUĞU 1900 HESAP DEŞİFRE İmamoğlu ekibi ile terör örgütü bağlantılı hesaplar arasındaki algoritmik işbirliğine dikkat çeken Fırat, "Özellikle 1900 hesap doğrudan ortaklaşa, yani FETÖ'nün 1900 hesabıyla İmamoğlu ekibi arasındaki algoritmada çok ciddi biçimde aynı anda aynı içeriklerin dolaşıma sokulduğunu görüyoruz." diye konuştu. Casusluk suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasının hemen ardından bu karanlık sosyal medya ağının yüzde 60 oranında çökmesi, yürütülen operasyonun uluslararası bağlantılarını ispatladı.

DOSYA DEVLETE TESLİM EDİLECEK Söz konusu trol ağının sadece parti içi dinamiklere değil, doğrudan devlete saldırdığını belirten Fırat, "Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem muhtemelen devletin farklı kurumlarına ya da bakanlarına yönelik olarak çok ciddi negatif algı çalışması yaptığı görülüyor. Çok kapsamlı analiz hazırlandı genel merkezde. Bu analizi elbette ki ilgili kurumlarla paylaşacağız." dedi. Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Günün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı

KARANLIK İLİŞKİLER AĞI CASUSLUK İDDİANAMESİNDE Ali Haydar Fırat'ın çarpıcı verilerle yeni bir dosyaya işaret ettiği Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı casusluk davası, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 2019-2025 yılları arasındaki eylemleri detaylandırılıyor. İddianamede, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait bilgilerin bulunduğu ve çok sayıda vatandaşın kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlandığı aktarıldı. İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı casusluk davasında, vatandaşların kişisel verilerinin yabancı istihbarat elemanı Aaron Barr ile paylaşıldığı ve sürecin İmamoğlu'nun talimatıyla yürütüldüğü iddiaları yargılamanın merkezinde yer alıyor.